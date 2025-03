Infrange le misure cautelari con il braccialetto elettronico. Donna 37enne portata in carcere

Una 37enne di Navacchio è stata portata in carcere dai carabinieri per aver trasgredito ad un'ordinanza di misura cautelare.

La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stata trasferita in carcere a seguito di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

La misura restrittiva originaria era stata emessa in seguito all'arresto in flagranza per i reati di tentata rapina e rapina aggravata, commessi a Navacchio nel novembre dello scorso anno ai danni di due residenti.

Nonostante il braccialetto elettronico, i carabinieri hanno più volte segnalato all'Autorità Giudiziaria il mancato rispetto degli obblighi.

Le reiterate violazioni, hanno così portato il Tribunale di Pisa ad emettere un nuovo provvedimento, che ha condotto la donna presso la Casa Circondariale di Pisa.