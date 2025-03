La filarmonica “Giuseppe Verdi" di Marcialla si esibisce nel concerto di primavera

“Concerto di Primavera” della locale filarmonica “Giuseppe Verdi”, domenica 30 marzo 2025 alle 17,00, al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Per la direzione del Maestro Adriano Scoccati. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

La filarmonica “Giuseppe Verdi” è una formazione ormai storica che ha tanto da raccontare. Intorno agli anni ’20 la banda contava quasi cinquanta musicanti, tutti abitanti di Marcialla. Dal 1985 ad oggi, la Filarmonica si è arricchita dal punto di vista musicale grazie alla nascita della scuola di musica, coadiuvata dal Maestro Adriano Scoccati. Il gruppo oggi conta circa 35 musicanti, quasi tutti residenti a Marcialla, ed è diretto ancora dal Maestro Scoccati. Le attività svolte sono varie e tutte coadiuvate dal consiglio direttivo. Da sempre la banda di Marcialla opera su tutto il territorio limitrofo con servizi di ogni genere: ricorrenze nazionali, feste religiose, feste politiche, raduni bandistici e concerti vari.

Informazioni stagione 2024/2025: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 50021 Marcialla (Firenze), Telefono e Fax 055 8074348, e-mail: info@teatromargherita.org. Tutto il programma in dettaglio nel sito web www.teatromargherita.org.

Prevendita biglietti: Bazar Norma a Marcialla (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 / Lunedì dalle 16.30 alle 19.30) telefono 055 8074027. Teatro Regina Margherita 055 8074348 solo nel giorno degli spettacoli. Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo.

La direzione artistica della Stagione è affidata a Italo Pecoretti, coadiuvato da Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi e teatro contemporaneo, musica, jazz & wine, teatro popolare toscano e altri eventi. La sezione Km 0 è a cura di Filippo Giachini, Licia Buracchi e Valentina Paoletti. La parte formazione è curata da Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unicoop Firenze, Music Pool, Teatro Riflesso, Il Teatro delle Dodici Lune, Falegnameria Virdi, Carbon Dream, Volentieri Pellenc.

La Stagione 2024/2025 del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla

Da oltre 20 anni al servizio della cultura per un mondo migliore. Quando una comunità e il suo Teatro si identificano in una sola cosa. Con questo slogan e questo spirito, torna, con un pieno di appuntamenti, la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Certaldo - Firenze), edizione 2024 -2025. Da novembre a maggio inanella quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

La presentazione del direttore artistico Italo Pecoretti - «Tra qualche giorno, accadrà di nuovo l'incanto. Le porte del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla si apriranno e la sala si riempirà di occhi affamati di meraviglia, che assisteranno, di nuovo, al miracolo del Teatro. Mentre questo 2024, ventesimo anno di attività del Teatro di Marcialla, dalla data del suo restauro, lascerà tra breve il presente per diventare storia, - spiega il direttore artistico, Italo Pecoretti -la nuova stagione teatrale si affaccia sul futuro promettendo serate indimenticabili».

«Dopo l’apertura di Stagione domenica 24 novembre 2024 – prosegue Italo Pecoretti - con lo spettacolo teatrale “Dracula”, avremo nuovi appuntamenti con la nuova rassegna dedicata alla musica, che affianca l'ormai rodata proposta di Jazz and Wine che ospiterà artisti con originali visioni di musica e teatro, come "Colpi di corda" di Alberto Mons il 15 febbraio 2025 e la compagnia Drumrum con "Dora & the jazz" il 1 marzo 2025. La rassegna del Teatro Ragazzi quest'anno ospita cinque tra le più interessanti compagnie della scena nazionale, provenienti dal Trentino, Lombardia, Piemonte e Toscana: la Bottega Buffa Circovacanti, il Teatro Telaio, Stilema Teatro e Catalyst e l'immancabile appuntamento con la nuova produzione del Teatro delle dodici lune, in prima nazionale il 16 marzo alle 17.00 dal titolo "Capitan Morfeo". Da segnalare inoltre i due quartetti d'eccezione che si esibiranno all'interno della rassegna "Jazz & Wine", ovvero, il Maryel Jazz Quartet il 29 marzo, con il loro nuovo lavoro di brani originali e "A lady day" con Titta Nesti, Matteo Abbado, Fabrizio Calabrese e Dario Rossi che si esibiranno invece il 1° febbraio. Per la prosa ospiteremo "Ci chiamavan matti, voci di muto amore", del Collettivo Distillerie e Compagnia del Bosco, un intenso spettacolo che apre la rassegna del teatro contemporaneo con Gianni Calastri e Andrea Lupi. "Stivalaccio Teatro" che arriverà dal Veneto, metterà in scena un inusuale e divertentissimo "Don chisciotte" alla maniera della commedia dell' arte. Insomma, trasformeremo i pochi metri del nostro palco in orizzonti infiniti, dando vita a spettacoli che arricchiranno ogni tipo di pubblico».

Fonte: Teatro Comunale Regina Margherita

