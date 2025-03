L'associazione Il Contrappunto porta le Quattro stagioni a “Il Palazzo Suona”

Un appuntamento da non perdere nel segno della musica classica e dell’arte. Venerdì 11 aprile 2025 alle ore 17 torna la rassegna “Il Palazzo Suona - Venerdì in Musica in Palazzo Medici Riccardi”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze con Mus.e con il coinvolgimento di differenti realtà musicali del territorio.

Nell’occasione, sarà protagonista l’associazione Il Contrappunto di Empoli che, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 9, Firenze), proporrà il concerto “Le Quattro Stagioni e dintorni”. L’evento è gratuito e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un viaggio alla scoperta di brani di grandi compositori del calibro di Pachelbel, Bach e Vivaldi. A proporre questo importante programma saranno Damiano Tognetti, violino solista concertatore, e l’Ensemble Il Contrappunto.

Il programma completo:

J. Pachelbel (1653 – 1706): Canone

J. S. Bach (1685 – 1750): Aria sulla quarta corda dalla Ouverture n. 3 in re maggiore per orchestra, BWV 1068

A. Vivaldi (1678 – 1741): Concerto in la maggiore per archi e basso continuo, RV 158

1. Allegro molto

2. Andante molto

3. Allegro

A. Vivaldi: Concerto in sol maggiore per archi e basso continuo “Alla rustica”, RV 151

1. Presto

2. Adagio

3. Allegro

A. Vivaldi: Le quattro stagioni

Concerto in mi maggiore per violino e orchestra “La primavera”, op. 8 n. 1, RV 269

1. Allegro

2. Largo

3. Danza pastorale: Allegro

Concerto in sol minore per violino, archi e continuo “L’estate”, op. 8 n. 2, RV 315

1. Allegro non molto. Allegro

2. Adagio

3. Presto

Concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo “L’autunno”, op. 8 n. 3, RV 293

1. Allegro

2. Adagio molto

3. Allegro

Concerto in fa minore per violino, archi e continuo “L’inverno”, op. 8 n. 4, RV 297

1. Allegro non molto

2. Largo

3. Allegro

Fonte: Ufficio stampa Associazione il Contrappunto