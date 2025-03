Montopoli in Val d’Arno ha un nuovo ufficio turistico

Un ufficio turistico completamente rimesso a nuovo. A Montopoli in Val d’Arno sono stati inaugurati questa mattina, sabato 29 marzo, i rinnovati spazi dell’ufficio informazione turistica in piazza San Matteo. Lavori svolti all’interno del progetto I love Montopoli, per il decoro urbano e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per cui il Comune ha firmato una convenzione con la cooperativa Arnera.

«Grazie a tutte le persone che hanno partecipato questa mattina – ha aperto la sindaca Linda Vanni – grazie ad Arnera e a chi ha lavorato a questo intervento, alla ProLoco al suo presidente Tommaso Salvadori ai suoi volontari e le volontarie. Grazie all’assessore Marzio Gabbanini per la

sua determinazione senza la quale oggi non saremmo qui. Oggi questo è un luogo accogliente dove i turisti ma anche i cittadini di Montopoli e dei comuni limitrofi possono trovare informazioni utili e una vetrina con le eccellenze dei nostri produttori locali. Tante sono le iniziative in programma nei prossimi mesi come le passeggiate del giovedì mattina per far conoscere Montopoli ai turisti vicini e lontani».

Sono stati svolti lavori di imbiancatura, interna ed esterna, allestiti gli spazi con ingrandimenti di immagini che rappresentano Montopoli e arricchito con il materiale informativo prezioso per i turisti in arrivo. All’interno dell’ufficio turistico di piazza San Matteo è stato inoltre allestito un angolo di vetrina per i negozi e i produttori di Montopoli.

«Questo ufficio è un punto di partenza per rilanciare il turismo a Montopoli – ha detto Gabbanini –. Esisteva già ma aveva bisogno di essere sistemato e reso funzionale per accogliere turisti e visitatori. L’entusiasmo delle tante persone presenti questa mattina è la prova che a Montopoli c’è voglia di turismo. Tutti insieme, amministrazione, associazioni e operatori economici dobbiamo fare squadra per restituire a Montopoli il posto che merita».

Presenti Tommaso Salvadori presidente della ProLoco di Montopoli con la quale il Comune ha una convenzione che a breve sarà rinnovata, Ludovico Caluori operatore dell’ufficio informazioni turistica e Angelo Scaduto vicepresidente delle Proloco regionali.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

