Nido d'infanzia di Peccioli, riaprono le iscrizioni

Iscrizioni aperte, dal 31 marzo al 26 aprile 2025, al nido d’infanzia di Peccioli per l’anno educativo 2025/2026. Il centro servizi “Staccia Buratta”, che da oltre quarant’anni costituisce un consolidato investimento dell’amministrazione comunale di Peccioli nel settore dei servizi educativi per l’infanzia, aprirà anche le sue porte alle famiglie per degli open day.

Il centro, inaugurato il 7 novembre 1981, può ospitare bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, organizzati in gruppi-sezioni. Lo “Staccia Buratta” offre il servizio nido con orario di apertura 8 – 17.30 e il servizio nido a tempo corto con orario di apertura 8 – 13.30.

Come detto le iscrizioni, che potranno essere effettuate collegandosi alla piattaforma eDuCoNet del Comune di Peccioli, saranno aperte dal 31 marzo al 26 aprile 2025. Ma sul calendario sono da segnare anche gli open day nei quali lo “Staccia Buratta” aprirà le sue porte ai genitori.

Va ricordato che anche il Comune di Peccioli ha aderito al bando nidi gratis – Regione Toscana, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo destinato alle famiglie residenti in Toscana con ISEE fino a 35mila euro e con bambini iscritti nei servizi educativi. Lo sconto viene applicato direttamente alle famiglie per la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps, per 11 mensilità da settembre 2025 a luglio 2026. La domanda potrà essere effettuata esclusivamente online sull'applicativo regionale. Le informazioni sulla presentazione della domanda saranno pubblicate in un Bando che sarà approvato e reso disponibile alle famiglie al link della Regione Toscana.

Sarà possibile partecipare agli incontri sabato 5 e sabato 12 aprile, in entrambi i casi dalle 9.30 alle 12.30, senza necessità di fissare un appuntamento. Mercoledì 16 e mercoledì 23 aprile, dalle 18.30 alle 20, gli incontri saranno su appuntamento.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: m.casati@comune.peccioli.pi.it, telefono 0587/672603 e r.demi@comune.peccioli.pi.it, telefono 0587/672677.

