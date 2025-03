Strada statale 436 Francesca: nuovo finanziamento da oltre 700mila euro per la ciclo-pedonale

Sembra raggiunto l'accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per stanziare un ulteriore finanziamento per la sicurezza della pista ciclo-pedonale della SS Francesca.

Sono state infatti approvate dal Consiglio metropolitano due delibere presentate dalla consigliera Emma Donnini, con delega alla Viabilità dell'Empolese Valdelsa, per l'integrazione di accordi relativi alla realizzazione dell'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della Strada statale 436 Francesca, dalla località San Pierino nel Comune di Fucecchio fino all'intersezione con via Marconi nel Comune di San Miniato, con annessa realizzazione di pista ciclo-pedonale.

Nel 2020 era stato sottoscritto un accordo di programma tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fucecchio e Comune di San Miniato per un costo complessivo di 1.483.647 euro, di cui 50.000 finanziati dal Comune di Fucecchio e 1.433.647 finanziati da Regione Toscana.

Nel 2022, poi, era stato approvato un accordo per 666.353 euro, interamente finanziato dalla Regione Toscana, che prevede la realizzazione di una rotatoria nel Comune di San Miniato.

Oggi si è proceduto ad approvare un nuovo finanziamento per far fronte a indennità di esproprio e a modifiche impreviste, a seguito del parere tecnico del Genio Civile di Pisa, per un totale complessivo di 770.000 euro, che saranno interamente a carico della Regione Toscana.

"È importante che questa opera sia ultimata e che renda il tratto della 436 che congiunge due importanti aree produttive e residenziali sicuro, sia per la mobilità su gomma sia per la mobilità dolce - ha spiegato la consigliera Emma Donnini - la Regione Toscana dimostra ancora una volta di essere virtuosa perché consentirà la mobilità sicura del Comune di cerniera con la provincia di Pisa, integrando tutto con la vicina stazione ferroviaria San Miniato-Fucecchio e con l'importante via di comunicazione FIPILI.

