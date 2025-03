A Viareggio il campionato italiano dei barman

Il meglio del mondo barman a livello italiano in un weekend di gare e competizioni. Toma a primavera il Campionato Italiano Barman e torna con una novità: per la prima volta barman professionisti e barman di domani insieme in una due giorni il cui comune denominatore sarà il banco bar.

II 2 e 3 aprile a Viareggio al Maki Maki si svolgerà infatti la XXV edizione del CIB Scuole targato Federazione Italiana Barman, ma anche il CIB Pro, Campionato Italiano Barman professionisti, con partecipanti da tutte le regioni italiane.

Il CIB Scuole anche quest'anno grazie al contributo dei docenti di sala bar e ai dirigenti degli Istituti Alberghieri sarà ricco di performance professionali dando vita ad un vero e proprio festival degli Istituti Alberghieri italiani, l'unico del suo genere, dove i veri protagonisti sono i ragazzi e le ragazze in gara. Confermato anche per il 2025 inoltre il Premio Marò Loiacono dedicato al bere consapevole, il Campionato Italiano Flair premio Rofea Gallone e Special...mente Barman a cui FIB ha sempre creduto e a cui tiene particolarmente per l'alto valore di partecipazione e inclusione

Ma il 2 e 3 aprile sempre a Viareggio si svolgerà anche il CIB Pro che vedrà salire in pedana barman professionisti da tutta Italia. Due concorrenti in gara estrazione tra le diverse regioni partecipanti per batteria, uno contro l'altro si confronteranno nella creazione di un cocktail da realizzare con i prodotti della Mistery Box del mitico Paolo Bianchi, 10 minuti a disposizione e alla fine ne rimarrà uno solo, il vincitore assoluto, il campione italiano.

Due giorni insomma impegnativi e stimolanti per il mondo del barteding con due competizioni pronte a dare spettacolo dietro al banco bar. Appuntamento a Viareggio il 2 e 3 aprile.