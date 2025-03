Abc Solettificio Manetti cade in trasferta a Torino

L’Abc Solettificio Manetti cade 78-55 sul parquet del Don Bosco Crocetta Torino nell’ottava giornata della seconda fase di B Interregionale.

Non arriva l’atteso cambio di passo lontano da casa. Con una prestazione priva di verve e praticamente sempre di rincorsa, l’Abc Solettificio Manetti cade 78-55 in casa del Don Bosco Crocetta Torino.

LA CRONACA

Quintetti

Torino: Andreutti, Hida, Cian, Pagetto, Villar

Abc: Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Cantini, Nnabuife

Dopo il surreale avvio castellano, con il canestro che resta un miraggio per i primi cinque giri di lancette, un’azione da tre punti di Lazzeri inaugura le danze gialloblu. Torino, intanto, spinto da Hida e Barla, approfitta delle lacune difensive castellane e tocca la doppia cifra di vantaggio allungando fino al +15 (18-3). Finalmente, quando mancano due minuti al primo riposo, Gutierrez batte un colpo dalla lunga distanza, Azzano ne infila due in contropiede e Viviani dalla lunetta suggella un mini break di 0-7 per il 18-10.

Nella seconda frazione l’Abc si schiera a zona e alza l’intensità in difesa, mentre Falaschi e Azzano siglano punti importanti nel pitturato. Torino, però, non si lascia sorprendere e Andreutti ristabilisce in un amen la doppia cifra di vantaggio (25-15). La risposta offensiva castellana arriva grazie alle giocate sotto canestro di Nnabuife e Azzano, che limano lo svantaggio gialloblu fino al 31-24, ma le continue esitazioni in difesa permettono ai locali di tenere salda l’inerzia e andare all’intervallo sul 38-29.

Al rientro dagli spogliatoi, a fronte di un’Abc che si affida a soluzioni per lo più personali, Torino scava il solco spinto da Pagetto, che al 25′ infila il 49-32 che costringe coach Manetti al time out. Ed è proprio il canestro di Pagetto, allo scadere dei 24”, che sfonda il muro delle venti lunghezze di vantaggio: 53-32 al 27′. Nel tiro a bersaglio gialloblu, quando l’Abc sembra aver ormai smarrito la strada, una timida risposta arriva con Gutierrez e Falaschi, cui fanno eco due passaggi in lunetta di Cantini per il 58-45 alla terza sirena.

Nella quarta frazione, però, Crocetta tiene saldo il controllo di una sfida di fatto sempre amministrata. Così, mentre l’Abc sprofonda di nuovo a -20, gli ultimi cinque minuti servono soltanto a fissare il finale dell’ennesima prova incolore lontano da casa.

DON BOSCO CROCETTA TORINO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 78-55

Don Bosco Crocetta Torino: Andreutti 7, Hida 15, Pagetto 16, Brussino, Trigiani 3, Cellino 2, Ugues 10, Rosso, Cian 6, Villar 9, Barla 8, Sakovic 2. All. Maini. Ass. Musso, Ciofetta.

Stats totali: 21/40 (53%) da due, 5/31 (16%) da tre, 21/25 (84%) ai liberi, 54 rimbalzi (21 off, 33 dif), 11 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano ne, Rosi 3, Lazzeri 9, Corbinelli ne, Fabrizzi, Marchetti, Falaschi 5, Azzano 10, Nnabuife 8, Viviani 2, Cantini 5, Gutierrez 13. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 14/28 (50%) da due, 4/27 (15%) da tre, 15/24 (63%) ai liberi, 32 rimbalzi (9 off, 23 dif), 3 assist.

Parziali: 18-10, 38-29 (20-19), 58-45 (20-16), 78-55 (20-10)

Arbitri: Di Pilato di Paderno Dugnano, Scolaro di Carmagnola.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate