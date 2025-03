Basket Castelfiorentino vince con Ficeclum: è più vicino alla salvezza

Il Basket Castelfiorentino mette un piede sul treno che conduce alla permanenza in serie C femminile. In gara-1 del primo turno playout le ragazze di Gianni Lazzeretti non si lasciano sorprendere e indirizzano la serie contro il Ficeclum Basket: 56-34 il finale al PalaGilardetti. Inizia nel migliore dei modi, dunque, la post season gialloblu, con Lucchesi e compagne che adesso hanno in mano il primo match point da giocarsi tra una settimana in gara-2 a Fucecchio.

La terza sfida di questa stagione tra le due compagini, rispetta l’andamento delle due precedenti gare di regular season, con il Basket Castelfiorentino che conduce con autorità per tutti i quaranta minuti. Ad incanalare la sfida è un approccio da manuale: tanta intensità in difesa e costruzioni corali in attacco scrivono 26-8 alla prima sirena. Nella seconda frazione la forbice diventa abisso, con le padrone di casa che scappano toccando il +25 al riposo lungo (41-16). Così, con un’ipoteca e mezzo sulla sfida, nella seconda parte le castellane devono soltanto amministrare, andando a prendersi il primo atto della serie.

E adesso sguardo a domenica 6 aprile, quando gara-2 a Fucecchio potrebbe già essere decisiva.

BASKET CASTELFIORENTINO – FICECLUM BASKET 56-34

Tabellino: Lucchesi 12, Bellantoni 7, Caparrini 7, Moustakalle 6, Banchelli 7, Dani 5, Bandinelli 4, Calugi 6, D’Ambrosio 2, Canepa, Ancillotti, Costa. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 26-8, 41-16 (15-8), 49-22 (8-6), 56-34 (7-12)

Arbitro: Liverani di Livorno.