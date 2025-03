Cellai, un albero per ogni neonato o neonata del 2024

Una bella cerimonia quella che si è tenuta questa mattina nella frazione del Cellai dove sono stati celebrati i bambini nati del 2024.

L’evento, che giunge con quest’anno alla sua 3° edizione, è iniziato nella sala del Circolo Arci dove è stato consegnato un attestato ai genitori e alle famiglie dei piccoli. Il tutto è proseguito poi nei giardini del paese, dove è stato piantato un albero per ogni nato. Un lavoro, questo, che viene portato avanti dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Vab. I volontari hanno spiegato come si fa a preparare il terreno e trapiantare una pianta nel modo corretto. C’è stato anche chi, fra i genitori e le famiglie, ha partecipato in maniera per così dire "diretta" alle operazioni.

“L’attestato che abbiamo donato questa mattina non è solo un ricordo ma anche la speranza per un futuro migliore e più rispettoso per le nuove generazioni” ha detto il sindaco Giacomo Certosi, “ e piantare un albero in occasione della nascita di un bambino è sicuramente un qualcosa di simbolico, di bello nei confronti non solo dei giovani ma di tutti indistintamente. Il cambiamento climatico è purtroppo una realtà. Ciascuno di noi, nel suo piccolo, può fare la differenza”.

“Quest’anno”, ha aggiunto l’assessore all’ambiente Francesco Martini, “abbiamo deciso di portare l’evento di 'Un albero per ogni nato' al Cellai. Vogliamo infatti coinvolgere le frazioni nei progetti che abbiamo programmato per le aree verdi anche fuori dai confini del capoluogo allo scopo di rendere partecipi tutti i cittadini.”

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno

Notizie correlate