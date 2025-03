Cinque alberi a Certaldo per ricordare Maati Moubakir

Cinque alberi per Maati Moubakir. A Certaldo al Parco Libera Tutti saranno piantati degli alberi in memoria del giovane certaldese ucciso sul finire del 2024 non distante da una discoteca a Campi Bisenzio. Il caso di Maati Moubakir ancora scuote le coscienze dell'Empolese Valdelsa e non solo e familiari e amici hanno deciso di ricordarlo anche con un evento.

La piantumazione sarà alle 11 di sabato 12 aprile nel parco certaldese. È organizzata dal comitato di "A-Maati, amati e riuscirai ad amare", nato dopo la morte del giovane sia per ricordarlo sia per diffondere messaggi contro razzismo e violenza.

All'evento sono stati invitati all' evento il presidente Giani, il vescovo di Firenze, il parroco di Certaldo, tutti i sindaci del circondario Empolese Valdelsa, il rabbino e l'Imam in rappresentanza della comunità islamica "per unirci in un unico abbraccio", dicono gli organizzatori.