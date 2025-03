Delegazione PD (e forse Elly Schlein) alla cooperativa degli Ortolani Coraggiosi

“Finalmente – qualcuno ha detto – finalmente il riconoscimento che meritate”

Questa una delle frasi, delle dichiarazioni di affetto che abbiamo ricevuto in questi giorni.

Il 1° febbraio è partito il viaggio nel terzo settore nelle 20 regioni Italiane del PD Nazionale voluto dalla Segretaria Elly Schlein.

In Toscana la scelta è caduta sulla Cooperativa Sinergica, la cooperativa degli Ortolani Coraggiosi. La delegazione nella sua visita sarà guidata dalla coordinatrice della segreteria Marta Bonafoni. La presenza della segretaria Elly Schlein è ancora incerta. Arriveranno alla nostra cooperativa, via Cavasonno, 4/a, San Pierino Fucecchio, venerdì 4 aprile alle ore 9.30. Siamo pronti ad accoglierli. Marco Cavallo sarà con noi, in prima fila, a testimoniare la nostra voglia ed il nostro diritto al lavoro, ad una casa e ad una vita libera.

Con questa scelta la direzione del PD e la sua segretaria fanno una scelta precisa, scelgono il lavoro, la vita libera e non scelgono i laboratori e gli istituti. Scelgono un luogo dove, in questi oltre 10 anni di attività inclusione e lavoro, si è realizzato una realtà virtuosa che finalmente ha superato i confini del nostro territorio. Questa scelta premia il nostro lavoro, sostiene il desiderio di vita dei nostri figlioli e dà la linea per quella visione che si spera possa sempre di più indirizzare il futuro dei nostri figli verso scelte come questa. Una scelta che fa ben sperare per il futuro. Uno squarcio di luce in un orizzonte cupo.