Quattro denunce tra Pisa e Vecchiano per guida in stato di ebbrezza

Continuano i controlli dei carabinieri lungo le strade di Pisa e comuni limitrofi. Domenica 23 marzo è stato denunciato un 52enne a Vecchiano per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale: alla guida con tasso alcolico pari a 1,41 g/l, si è opposto attivamente al controllo. La patente è stata ritirata e il veicolo, non di proprietà del 52enne, è stato affidato a una persona di fiducia.

Sempre a Vecchiano è stato denunciato un 58enne per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti. L'uomo, alla guida di un'auto con sintomi riconducibili all'uso di stupefacenti, ha rifiutato di sottoporsi al test.

Infine, nel corso della nottata del 28 marzo, a Pisa i carabinieri in due distinte operazioni, hanno denunciato un 24enne e una 35enne per guida in stato di ebbrezza. Il ragazzo, alla guida di un motorino, è stato sottoposto a controllo etilometrico con un tasso riscontrato pari a 1.71 g/l. La donna invece, è stata trovata alla guida di un’auto è risultata positiva all'etilometro con un tasso di 1.10 g/l. In entrambi i casi la patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a persona di fiducia.