Guidano da ubriachi o dopo aver assunto droga: due denunce nel Cuoio

Nel Cuoio sono state denunciate due persone per aver guidato dopo aver usato stupefacenti o bevuto troppo.

Un 54enne è stato fermato dai carabinieri la mattinata del 26 marzo a San Miniato. Era alla guida della sua auto ed è stato sottoposto al test, per cui è risultato positivo al consumo di oppiacei; inoltre ha rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici di conferma. In più, stava guidando con una patenten straniera già ritirata per mancata conversione. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziale.

A Montopoli in Val d'Arno, sempre il 26 marzo, è stato denunciato invece un 48enne di origini albanesi. L'uomo, controllato alla guida di un veicolo, è risultato positivo all'accertamento etilometrico con un tasso di 1.53 g/l. La patente di guida albanese è stata ritirata ed il veicolo affidato in custodia giudiziale in attesa del ritiro da parte della proprietaria. È stata inoltre contestata la violazione amministrativa per la mancata conversione della patente estera.