Trovato senza vita il settantenne scomparso da casa nell'Empolese

È stato trovato senza vita un pensionato con più di settanta anni che si è allontanato da casa a piedi. Viveva a Empoli ed era andato via da casa alle 16 del 29 marzo senza fare ritorno; era uscito col deambulatore e aveva difficoltà sanitarie e motorie.

La prefettura fiorentina aveva attivato il piano ricerche persone scomparse nella notte tra il 29 e il 30 marzo. Aveva anche diramato foto e generalità del settantenne al momento della scomparsa.

Alle 14 di domenica 30 marzo, dopo ore di ricerche, è stato il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi a aggiornare su Facebook con la ferale notizia dicendo che l'uomo "è stato ritrovato, purtroppo senza vita. Alla famiglia un caloroso abbraccio di tutta la comunità".

Non si conoscono le cause del decesso.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).

Notizie correlate