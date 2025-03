Nuovo spazio multisensoriale alla Casa di Gello

Alla Casa di Gello, il centro diurno per persone con disturbi dello spettro autistico in via di Brandeglio a Pistoia, è stato inaugurato un nuovo spazio multisensoriale realizzato dalla Fondazione Raggio Verde e presentato in prossimità della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Le sensory room contribuiscono a ridurre i sentimenti di angoscia, i comportamenti aggressivi e di autolesionismo e aiutano a favorire in quanti vi sono accolti la calma, il rilassamento e la fiducia nell’ambiente, facilitando inoltre lo sviluppo di interazioni significative. Si tratta di condizioni importanti per la creazione dei progetti personalizzati di trattamento per persone con autismo. La stanza multisensoriale della Casa di Gello, struttura interamente finanziata e realizzata da Fondazione Caript, è stata allestita grazie al contributo concesso da Publiacqua nell’ambito del bando “I Care” 2024. La realizzazione è stata curata dall’azienda specializzata Generali Arredamenti. Al taglio del nastro, questa mattina, c’erano Anna Maria Celesti, vicesindaco e presidente della Società della Salute Pistoiese, Luca Gori, presidente della Fondazione Caript, Marcello Barbafiera, presidente di Generali Arredamenti, e Giovanni Spiti, presidente della Fondazione Raggio Verde.

Avvalendosi di tecnologie innovative, le stanze multisensoriali consentono di offrire un servizio terapeutico riabilitativo all’avanguardia, personalizzabile e adattabile – attraverso la modulazione di fattori quali luci e colori – alle caratteristiche e alle esigenze di chi vi è accolto. Dopo quella inaugurata nel 2020 nel Centro di Santomato della Fondazione Raggio Verde, da oggi dunque ne è dotata anche Casa di Gello. Contestualmente a questa realizzazione, gli spazi posti all’ultimo piano della struttura sono stati rinnovati e riorganizzati sulla base delle esigenze degli utenti. Si tratta di interventi con i quali la Fondazione Raggio Verde intende sostenere sempre più i percorsi abilitativi delle persone con autismo.

Oltre all’inaugurazione, in vista della Giornata mondale per la consapevolezza dell’autismo, si rinnova domenica 6 aprile per la terza edizione un appuntamento attesissimo da famiglie e ragazzi: quello con Aut In 500, con la possibilità di effettuare tour panoramici a bordo delle bellissime vetture del Coordinamento di Pistoia del Fiat 500 Club Italia. Organizzato con la collaborazione di diverse realtà locali, la manifestazione prende il via dalle 8 del mattino alla Casa di Gello.

Infine, la Fondazione Raggio Verde si prepara ad attivare ad aprile, nel mese in cui è celebrata questa speciale giornata, una sezione del proprio sito web dedicata al “Pianeta autismo”. In questo nuovo spazio verranno presentati i racconti delle persone con autismo, delle loro famiglie, degli operatori; si potranno trovare informazioni sugli iter legislativi sia regionali sia nazionali sulla materia, così come collegamenti con esperienze di altri Centri, a livello nazionale e internazionale. Ci saranno documenti e notizie su attività rivolte alle persone con disturbi dello spettro autistico relativi all’abitare, al lavoro, alla socializzazione, allo sport ed altre esperienze di vita e troveranno spazio pubblicazioni specialistiche e riferimenti ad articoli scientifici. La sezione sarà aperta al contributo di tutti i soggetti interessati, ovvero operatori sanitari, educatori, tecnici e così via. La curerà il giornalista Paolo Vannini, in stretta collaborazione con gli operatori sanitari e l’ufficio stampa della Fondazione Raggio Verde.

Fonte: Ufficio stampa

