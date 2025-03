Premio Giovanni Messina, ecco chi ha ricevuto il riconoscimento

Importante appuntamento del Rotary Club Alta Val d’Elsa, per la celebrazione dell’evento per la consegna del “Premio Giovanni Messina” con l’assegnazione della borsa di studio di tremila euro dell’AR 2024-2025 ideata e promossa dal Rotary Club Alta Valdelsa sin dal 2009, destinata per metà agli studenti delle scuole medie superiori e metà all’Istituto di appartenenza.

Martedì 25 marzo alle ore 21.00 il Rotary Club Alta Valdelsa ha rappresentato l’evento della assegnazione del “Premio Giovanni Messina” che, rispetto alle precedenti edizioni, quest’anno si è svolto al Teatro Politeama - Poggibonsi per ospitare il maggior numero possibile di studenti partecipanti, di insegnanti, di dirigenti degli istituti, di compagni, degli amici, dei genitori.

All’evento erano presenti Elisa Tozzetti Assessore alle Politiche dell’Istruzione del comune di Poggibonsi e Monica Sottili Assessore all’istruzione e scuola del comune di Colle Val d’Elsa

Erano presenti anche un buon numero di dirigenti e rappresentanti degli istituti scolastici: Andrea Zollo – Cennini S.G. Bosco, Pierluigi Fiorentini – Cennini S.G. Bosco, Monica Martinucci – IIS Roncalli, Patrizia Cuozzo – IIS Roncalli, Lorenzo Binozzi – Ricasoli, Roberta Olmastroni – A. Volta

Il "Premio Giovanni Messina" ha lo scopo di premiare le eccellenze delle scuole medie superiori e avvicinare i giovani leader con iniziative che possano favorire la conoscenza del Rotary e quindi ispirarli per essere promotori dei principi e progetti rotariani.

Il Premio Messina ha sempre avuto il sostegno anche della Signora Gabriella Messina a memoria del marito socio Rotary e fondatore del premio. L’evento di questa sera ha avuto il sostegno della Concessionaria Pampaloni di Poggibonsi

Una presenza così significativa di pubblico ha onorato l’impegno del Rotary Club Alta Valdelsa e gratificato gli studenti che hanno partecipato al concorso nella serata della premiazione a loro dedicata a riconoscimento dell’impegno che hanno profuso.

Quattro sono stati gli istituti partecipanti: Istituto San Giovanni Bosco - liceo linguistico; Liceo Alessandro Volta, I.I.S. Roncalli-Sarrocchi, Istituto alberghiero Ricasoli: 21 squadre iscritte, 43 studenti. 4 gruppi finalisti

I tre temi sui quali si sono confrontati gli studenti

1 «C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti» Henry Ford

2 La competizione e la collaborazione nel contesto lavorativo, sociale e scolastico

3 Fast fashion: uno stile di vita?

Il vincitore dell’edizione del Premio G. Messina 2025 è stato Alberto Conti classe 4 BLS sul tema "Fast fashion. Uno stile di vita?”

Il gruppo dei finalisti:

1 Alice Cornamusini. Liceo Alessandro Volta – Tema Progresso e tecnologia

2 Saverio Ulivi e Davide Bertrand Bianchi. Liceo Alessandro Volta - Tema Progresso e tecnologia

3 Valeria Esposito, Pietro Macaluso e Gioele Zuliani. I.I.S. Roncalli-Sarrocchi – Tema Fast Fashion. Uno stile di vita?

4 Alberto Conti il vincitore I.I.S. Roncalli-Sarrocchi – Tema "Fast fashion. Uno stile di vita?”

I Video dei finalisti, invece, saranno proiettati, in anteprima allo spettacolo cinematografico, nei cinema POLITEAMA e GARIBALDI di Poggibonsi per un certo periodo di tempo, grazie alla Fondazione Elsa e al Responsabile della programmazione Mario Lorini

Una importante comunicazione per gli studenti partecipanti al concorso: tutti gli elaborati saranno resi disponibili nel sito del Rotary Club Alta Valdelsa entro pochi giorni da oggi e verrà inviata una comunicazione con il link di collegamento, da quando saranno visibili.

Fonte: Rotary Club Alta Valdelsa

