Rubate uova di Pasqua dal supermercato a Ponzano

I ladri sono entrati di nuovo in azione a Empoli, stavolta nel supemercato Conad di via Ponzano. Ignoti si sono introdotti nel magazzino del locale venerdì 28 marzo, di sera. Hanno portato via un buon numero di uova di Pasqua.

I malviventi, verosimilmente amanti del cioccolato, hanno preso le uova che erano state stoccate in attesa di essere messe sugli scaffali. È scattato l'allarme e i ladri sono fuggiti.

Non ci sarebbero danni al supermercato, l'ammanco è ancora da quantificare, come riporta La Nazione.

