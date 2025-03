Use Computer Gross batte largamente Borgomanero

L’importante è esagerare, cantava Iannacci. E l’Use Computer Gross lo prende in parola sommergendo Borgomanero sotto un 103-82 che parla da solo il dolce linguaggio della perfezione. Perché la prestazione dei ragazzi di coach Valentino questo è, perfetta, capace di mandare in estasi il Pala Sammontana e regalare una serata nella quale trovare una seppur piccolissima nuvola nel cielo biancorosso è impossibile. Con Maric e Giannone che da soli fatturano 50 punti sui 103 totali, con i giovani che hanno il loro spazio non solo nel finale ma anche durante il match, con Rosselli che gestisce, si gestisce e diverte ecco che la serata è perfetta al punto che c’è pure la possibilità di dosare uomini ed energie in vista della partita di mercoledì con Pavia. Arrivare ai playoff non sarà cosa semplice, ma l’Use, almeno finora, più di così era difficile pensare potesse fare.

Borgomanero segna il primo canestro, l’unico momento nel quale è avanti. La Computer Gross replica a suon di triple con Maric, Giannone e Mazzoni. Nemmeno il timeout ospite inverte la tendenza visto che Giannone ne mette un’altra: 16-9. Già, c’è anche Rosselli che, dopo una settimana un po’ complicata, si alza dalla panchina dopo 7 minuti ed inizia a smazzare assist, la cosa di lui che mancherà di più il giorno che, speriamo lontano, deciderà di sedersi definitivamente. Di là lo fa ben sperare Benzoni che, con tre anni di più sulla carta di identità, è sempre un gran bel vedere (chiuderà a 18). Il 26 pari del minuto 10 non è roba da difesa Use ed è anche per questo che il secondo tempino si apre con un 12-2, iniziato da Sesoldi e suggellato, manco a dirlo, da Maric. Borgomanero prova con la zona che l’Use attacca con pazienza, giudizio e le mani, oltre che le penetrazioni, di Giannone. Maric contagia anche i compagni tipo Mazzoni che, a fil di sirena, mette una tripla da distanza siderale: 54-40 a metà. Si riparte con de Leone che se la cava benissimo fa i tanti centimetri dei lunghi piemontesi, con Bazan che prova a salire di colpi e con un momento che segna un’altra svolta della partita. Mentre un avversario è in lunetta, Rosselli evidentemente dice una parola di troppo all’arbitro e prende tecnico. La risposta di Guidone nostro è un gioco da tre punti e due triple: 78-60 che al 30’ diventa 80-64. A quel punto resta solo un dubbio: si arriverà a quota 100 e con chi? La risposta dopo 7 minuti quando Tosti va in lunetta, mette il 100 e 101 quando in campo ci sono altri quattro compagni di Under 19. Finisce 103-82. Niente impegni mercoledì sera, arriva Pavia.

103-82

USE COMPUTER GROSS

Giannone 26, Regini 2, Baccetti 2, Sesoldi 6, Rosselli 15, Giantini, De Leone 13, Mazzoni 6, Quartuccio 5, Tosti 4, Marini, Maric 24. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO

Giustina 2, Broggi, Benzoni 18, Asani 11, Piccirilli 18, Gaiola, D’Amelio 7, Bazan 18, Osasuyi 8, Rupil. All. Di Cerbo (ass. Cassina)

Parziali: 26-26, 54-40 (28-14), 80-64 (26-24), 103-82 (23-18)

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Nocchi di Vico Pisano

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

