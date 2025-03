Arriva 'La Rubrica dei Commercianti' del CCN di San Miniato Basso

Un’iniziativa digitale, moderna e social per valorizzare le attività di vicinato, negozi e locali di San Miniato Basso. Nasce "La Rubrica dei Commercianti", il nuovo progetto promosso dal Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa per promuovere sui canali social del Centro Commerciale Naturale i volti, le storie e soprattutto le attività dei commercianti del 'Pinocchio'.

Guidati dalla voce di Giorgia Petrelli, volto dell'iniziativa, sarà possibile scoprire tutte le curiosità e le tipicità delle attività di San Miniato Basso, attraverso un vero e proprio tour virtuale che permetterà inoltre di mettere in evidenza il valore del commercio di prossimità e il suo legame con la comunità.

“Al giorno d'oggi la presenza sui canali social non può essere lasciata al caso” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza dobbiamo cogliere ogni opportunità per dare visibilità alle nostre realtà imprenditoriali, anche attraverso una nuova vetrina digitale capace di mettere in mostra le eccellenze del nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di investire in questo progetto, continuando contemporaneamente a portare avanti le nostre iniziative. È un nuovo metodo di promozione del territorio, pensato per incentivare gli acquisti e sostenere il commercio di vicinato. La prima puntata ha visto protagonista la Pasticceria Benvenuti e nelle prossime settimane seguiranno altre attività del Ccn.

Evidenzia l'importanza del progetto il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli: “La rubrica rappresenta un’idea innovativa e moderna di promozione delle attività di vicinato. Raccontare le attività attraverso contenuti dinamici e coinvolgenti è un modo efficace per valorizzare il tessuto economico del territorio e allo stesso un legame più forte tra commercianti e cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa