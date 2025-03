Career Day 2025 all'Università di Firenze, in 1300 alla fiera del lavoro con oltre 100 aziende

Studenti e neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca, titolari di master e iscritti alle scuole di specializzazione. In circa 1.300 – cento in più rispetto alla scorsa edizione – si sono dati oggi appuntamento al Career Day dell’Università di Firenze, il principale evento annuale di placement di Unifi che mette in contatto il mondo del lavoro con studentesse e studenti dell’Ateneo fiorentino.

Aumentate anche le realtà lavorative presenti al Campus Morgagni: quest’anno la manifestazione ha visto la partecipazione di 102 imprese, studi professionali e cooperative, superando i numeri della scorsa edizione, alla quale avevano aderito circa 80 aziende.

L’evento si è aperto stamani con un saluto della rettrice Alessandra Petrucci e si è svolto alla presenza del prorettore al trasferimento tecnologico Marco Pierini, la prorettrice alla didattica, orientamento e servizi agli studenti Ersilia Menesini e il delegato al placement Francesco Grasso.

Per sostenere i colloqui sono pervenute candidature da tutte le aree disciplinari dell'Ateneo fiorentino – umanistica e della formazione, economica e delle scienze sociali, scientifica, tecnologica e biomedica – rispecchiando i diversi campi disciplinari delle 350 posizioni aperte per lavoro o tirocinio.

La fiera del lavoro ha prospettato opportunità di colloquio in imprese operanti in vari settori, dalle scienze al diritto, dalle lingue all’architettura, dall’ingegneria all’economia e alla statistica. Non sono mancate possibilità di inserimento anche in realtà operanti in ambito politico-sociale e della sicurezza, della psicologia, dell’insegnamento e delle materie letterarie, senza dimenticare la medicina, la biologia e la chimica farmaceutica, l’agraria e la geologia.

Nel corso della giornata, inoltre, le aziende si sono presentate ai partecipanti del Career Day e hanno illustrato quali competenze e professionalità siano richieste sul mercato del lavoro.

“Anche quest'anno il Career Day di Unifi si è dimostrato un evento di richiamo per tantissimi studenti e laureati dell'Ateneo che vogliono incontrare le aziende e conoscere le opportunità di impiego – dichiara la rettrice Alessandra Petrucci –. Occasioni come il Career Day facilitano le relazioni tra chi ha concluso o sta completando il proprio percorso accademico e le imprese alla ricerca di figure specifiche. L'interesse non riguarda solo l'eventuale inserimento in azienda – specifica la rettrice – ma consente di acquisire informazioni utili sulle competenze richieste e sulla dinamica del mondo del lavoro”.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa