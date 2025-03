Castelfiorentino, Lella Costa protagonista al Teatro del Popolo con 'Otello. Di precise parole si vive'

Previsto fuori abbonamento nella stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, è in programma Giovedì 3 Aprile alle ore 21 'Otello. Di precise parole si vive', con la bravissima Lella Costa.

Lella Costa è attrice, autrice e scrittrice. Tra gli spettacoli più recenti: 'Le nostre anime di notte' (2022), con Elia Schilton e regia di Serena Sinigaglia; 'Intelletto d’amore. Dante e le donne' (2021) regia di Gabriele Vacis. Ha pubblicato con Feltrinelli, Piemme e Solferino.

La regia è di Gabriele Vacis. I suoi spettacoli sono rappresentati in Italia e nel mondo. Ha promosso e diretto grandi eventi, festival e teatri. Il suo film 'Uno scampolo di paradiso' ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Annecy. È socio della Giovane compagnia PoEM.

In questo spettacolo Lella Costa e Gabriele Vacis riportano in scena, dopo 24 anni, il loro Otello, preservando intatta la sostanza narrativa (Shakespeare) ma intervenendo e modificando quelle parti in cui l’attualità, o meglio la contemporaneità, richiedevano un aggiornamento. Se poi ci aggiungiamo una trama folgorante, il cui riassunto potrebbe sembrare una notizia di cronaca di oggi (un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole), allora ci rendiamo conto di quanto bisogno abbiamo di continuare a raccontare e ascoltare questa storia.

L’attività del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà Sabato 5 aprile alle ore 21 con 'La custode', spettacolo incluso nella rassegna 'Castelfiorentino in scena'.

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino - Ufficio stampa

