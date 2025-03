Eccidio di Montemaggio, il sindaco di Certaldo nell'81esimo anniversario: "Difendere ogni giorno la libertà"

Il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, insieme agli altri sindaci della Valdelsa, ha partecipato alla commemorazione dell’eccidio fascista di Montemaggio, avvenuto 81 anni fa.

“L’eccidio di Montemaggio è una delle tragedie più significative legate alla Resistenza in Toscana e segna un momento cruciale della lotta contro l’occupazione nazifascista” – la dichiarazione del primo cittadino nell’occasione: “In quel tragico giorno un gruppo di partigiani che avevano scelto di combattere per la giustizia e la libertà venne trucidato a sangue freddo, ma il loro sacrificio non fu vano: divennero il simbolo di una resistenza che con il coraggio, la determinazione e il sacrificio lottava per un’Italia libera e democratica”.

“Oggi, a distanza di oltre otto decenni, ci fermiamo a riflettere sul significato di questo sacrificio – ha aggiunto il sindaco Campatelli, sottolineando la necessità di non confinare solo nel passato quel tragico avvenimento - “Non è solo un atto di memoria, ma un invito a rinnovare ogni giorno il nostro impegno per difendere quei valori di libertà, giustizia e democrazia per i quali questi uomini hanno dato la vita. La libertà che oggi viviamo è il frutto di un lungo doloroso cammino di resistenza, di lotta e di sacrificio. È il nostro compito come comunità custodire la memoria e trasmetterla alle generazioni future. Ricordare i Martiri di Montemaggio non significa solo celebrare un evento del passato, ma anche guardare al futuro con la consapevolezza che la libertà non è mai garantita. Ogni giorno dobbiamo impegnarci per difenderla, per preservarla, per trasmetterla”.

Per il sindaco, si è trattato di un atto di eroismo che ha molto da insegnare ancora oggi: “L’eroismo di questi uomini ci insegna che la resistenza contro l’oppressione è una battaglia che deve essere combattuta ogni giorno, contro ogni forma di intolleranza, discriminazione e violenza. Onoriamo questi uomini che hanno scelto di resistere, con il cuore pieno di coraggio e determinazione, sapendo che il loro sacrificio sarebbe stato il seme di un futuro di libertà e giustizia per le generazioni a venire. La loro memoria non ci deve solo ispirare, ma ci deve spingere a impegnarci ogni giorno per difendere i valori che hanno conquistato con il loro sangue. Oggi, nel rinnovare il nostro omaggio, promettiamo di non dimenticare mai il loro sacrificio, affinché la libertà, la pace e la democrazia non vengano mai meno”.

Fonte: Comune di Certaldo