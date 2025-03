Firenze ha un'età media di 47,7 anni: ecco il quartiere più 'anziano'

È il Q3 quello più “anziano” dei cinque quartieri di Firenze. Sono 304 gli over 65 residenti, infatti, a fronte di 100 under 14, come rileva l’indice di vecchiaia che è appunto il rapporto fra l’ammontare della popolazione anziana (65 anni e oltre) a quella giovanile (da 0 a 14 anni), per 100. Segue il quartiere 2 con indice di vecchiaia 289,3, il quartiere 4 con 275,3, il quartiere 1 con 271,2, il quartiere 5 con 255,2; in città l’indice si attesta al 275,1. L’indice ci dice in sostanza quanti anziani si contano per ogni 100 giovanissimi misurando quindi il grado di invecchiamento di una popolazione. Il dato è contenuto nel Bollettino di statistica di marzo 2025 il cui focus demografico questo mese si concentra sulla evoluzione dell’età registrata negli ultimi anni da parte dei residenti. L’età media dei fiorentini è 47,7 anni. Nell’approfondimento emerge che questo dato non ha subito variazioni significative dal 2004 – quando era di 46,4 anni - al 2018 mentre nel 2019 si è registrato un aumento abbastanza significativo che si è mantenuto negli anni successivi: da 46,9 anni del 2018 l’età media è salita passata appunto ai 47,7 del 2024. Sono le donne ad avere un’età media più elevata: alla fine del 2024 era di 49,5 anni contro 45,8 degli uomini con una differenza di 3,7 anni in diminuzione (nel 2004 le donne avevano un’età media maggiore rispetto agli uomini di 4,5 anni). Ponendo attenzione sulla sola popolazione con cittadinanza straniera, si è assistito invece a un progressivo innalzamento di questo dato. Gli uomini stranieri, infatti, avevano un’età media nel 2004 di 29,9 anni mentre alla fine del 2024 si raggiunge quota 36,6. Anche in questo caso per le donne l’aumento è maggiore visto che passano da 31,9 nel 2004 a 41,2 nel 2024.

