Fucecchio saluta Meri Delorenzo, 42 anni di servizio nella Polizia Municipale

Il Comando territoriale di Fucecchio della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa saluta un'altra storica colonna: da domani, martedì 1 aprile, Meri Delorenzo va in pensione dopo ben 42 anni di servizio.

Una lunga avventura iniziata nel lontano 1982, quando prese servizio presso la sede che si trovava nel palazzo comunale, in piazza Amendola, con l'allora sindaco Ferdinando Biondi e il comandante dei vigili Silvano Becucci, per tutti i fucecchiesi l'indimenticabile 'guardia lunga'.

Tranne una breve parentesi nei primi anni, Meri Delorenzo ha svolto sempre servizio di sportello al pubblico, incarico portato avanti con professionalità e competenza, tanto da guadagnare la stima dei superiori, dei colleghi e del pubblico verso il quale ha sempre dimostrato disponibilità e cortesia. Nel lungo percorso professionale ha saputo adattarsi ai cambiamenti nei vari modi e metodi di lavoro che si sono susseguiti nel corso degli anni nella pubblica amministrazione, rispondendo sempre con puntualità alle richieste dell'utenza. Quello di oggi sarà per lei 'ultimo giorno di servizio che trascorrerà come sempre allo sportello, prima di salutare i colleghi per iniziare la nuova vita da pensionata.

“Il momento in cui si saluta un collega che va in pensione dopo tanti anni di servizio è sempre molto particolare – commenta Massimo Luschi, comandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa -. Meri Delorenzo è stata per tanti anni al Comando di Fucecchio e siamo certi che la sua gentilezza e professionalità saranno ricordate da tutti con grande affetto. Ora la meritata pensione, con un abbraccio da parte di tutti noi”.

“Salutare oggi una persona che è entrata in servizio nel 1982 fa sempre un enorme piacere – conclude la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, che ha consegnato a Meri Delorenzo alcune tavole di Massimo Tosi da parte dell'amministrazione comunale -. Il sorriso e la gentilezza hanno contraddistinto Meri in questi lunghi anni insieme a noi: una persona dalle indiscusse qualità umane alla quale auguro il meglio per questo nuovo inizio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate