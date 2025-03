Fucecchio, 'Una giornata qualunque': tra comicità e fantasia al Nuovo Teatro Pacini

Sabato 5 aprile alle ore 21:30 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio Gaia De Laurentiis, Stefano Artissunch vanno in scena con 'Una Giornata Qualunque', di Dario Fo e Franca Rame, e con Lorenzo Artissunch, regia Stefano Artissunch, musiche Banda Osiris.

Una commedia divertente e vivace traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame. La protagonista è una donna, Giulia che si è separata dal marito dopo 35 anni di matrimonio e che vive sola in una casa piena di aggeggi elettronici, di mestiere fa la manager pubblicitaria e quindi ha nella sua casa ufficio tutta la strumentazione necessaria per fare filmati. La solitudine la sta logorando e non ha più voglia di vivere. Ha deciso di suicidarsi e di lasciare un messaggio video all’ex marito nel quale vuole confessargli di averlo molto amato e dove vuole parlargli della sofferenza della separazione dalla quale sono scaturiti per lei molti vizi come il fumo, l’alcol ed il mangiare senza regole.

Nel suo monolocale ha creato diversi 'congegni elettronici' per contrastare questi vizi. Mentre si organizza per registrare il videomessaggio e per compiere il 'gesto estremo' comincia a suonare il telefono. Si scopre che un giornale dall’invitante titolo “Salute” ha pubblicato un articolo di una psichiatra che dà consigli contro la depressione.

Alla fine dell’articolo compare un numero di telefono, che è inopinatamente quello di Giulia. Così riceve telefonate da donne disperate che hanno bisogno di consiglio e di aiuto. Inutilmente cerca di far capire di non essere lei la psichiatra. Le donne insistono, vogliono sapere, e così nascono delle conversazioni che finiscono per diventare molto comiche e surreali.

Oltre alle telefonate continue di vari personaggi irrompono nella casa di Giulia anche due ladri che contribuiscono a rendere ancora più esilarante la situazione. Tutto si risolve in maniera comica e grottesca perché le strampalate vicissitudini-accadimenti concorrono a far sì che Giulia non raggiunga lo scopo di passare a miglior vita, soprattutto lei stessa si rende conto di non essere la sola ad avere problemi e che il mondo fuori da casa è strapieno di solitudine.

Dichiara il regista: "Con questa magnifica commedia di Dario Fo e Franca Rame, torno a immergermi nella gioia dell'ideare una messa in scena fantasiosa - cosa che, diciamocelo, è fondamentale per me quando si tratta di scegliere un testo. E cosa potrebbe essere più fantasioso di una giornata qualunque? Torno a dirigere Gaia De Laurentiis, diplomata presso il Teatro Piccolo di Milano sotto la guida di Giorgio Strehler. Gaia è un’attrice dalle spiccate capacità brillanti e con una versatilità sorprendente nell'interpretare una vasta gamma di personaggi.

Lo spettacolo "Una Giornata Qualunque" è un vero e proprio 'match teatrale', un'epica battaglia tra la protagonista Giulia/Gaia De Laurentiis e tutti gli altri personaggi che ho avuto il piacere di portare in scena insieme a Lorenzo Artissunch. Il match è orchestrato con maestria grazie ai dialoghi brillanti di Fo/Rame, alle vivaci musiche della Banda Osiris e alle situazioni comiche e paradossali che scherzano con i 'problemi' di Giulia - la solitudine, il timore di aver perso la bellezza, l'ossessione di essere amata.

Alla fine, ci troviamo di fronte ad una commedia che ci fa sorridere, un inno alla vita perché mette in ridicolo il dramma che ciascuno di noi porta dentro, facendoci riflettere sul fatto che tutti abbiamo i nostri guai. Come direbbe Dario Fo, 'per vincere la solitudine ed i propri disagi, anziché sentirsi al centro dell'Universo, dovremmo solo pensare di esserne parte'. Ecco, forse, il segreto della felicità: ridere dei nostri drammi e trovare conforto nel fatto che siamo tutti in questo insieme”.

Lo spettacolo è inserito nell’undicesima edizione della stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Il Teatro di Fucecchio ospita una stagione che varia dalla grande comicità alla drammaturgia contemporanea, alla rivisitazione dei classici, per diventare un centro propulsore di cultura, con artisti di. Con una vitalità di proposte, il Pacini si conferma un luogo pensato per generare e ospitare cultura.

INGRESSI

Biglietto singolo settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

Biglietto singolo settore 2

intero 18 €| ridotto 16 €

Per info:

Nuovo Teatro Pacini

Piazza Montanelli snc Fucecchio

0571 540870 / 353 4104119

info@teatrinodeifondi.it

info@nuovoteatropacini.it

Fonte: Ufficio Stampa

