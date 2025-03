Il giornalista Giuseppe Pastore: "Gli allenatori toscani? Un po' geni, un po' arroganti"

Giuseppe Pastore, classe 1985, giornalista professionista dal 2016, freelance, volto e narratore di Cronache di Spogliatoio, collabora anche con Il Foglio, L'Ultimo Uomo, Rivista Undici, tra gli altri.

Pastore è nato a Bari, da anni risiede a Milano.

In questa intervista ho cercato di capire meglio da dove arrivi la passione per il giornalismo, chi siano i suoi riferimenti come giornalisti, insomma gli inizi di questo professionista molto apprezzato per la sua memoria, le sue capacità analogiche e narrative.

Autore di libri di successo, come quelli sul Milan di Berlusconi o quello sulla Juve e i problemi nelle finali di Champions, Pastore nonostante non abbia ancora 40 anni è, a suo modo, un maestro del giornalismo moderno.

Non ama fare le interviste 1vs1 "penso che altri le facciano meglio di me".

Sull'arrivo a Cronache: "Non li conoscevo, ma spesso mi citavano e dopo qualche volta l'ho ringraziati, abbiamo iniziato a parlare ed è nata una collaborazione, ho scoperto ragazzi di 22-23 anni super competenti, molto di più di professionisti di altre realtà più rinomate".

Riguardo alla Toscana gli ho chiesto se avesse qualche storia in serbo da raccontare: "Ho scritto io quella sul Pontedera che nel 1994 batté la Nazionale, sto scrivendo una storia-profilo di Luciano Spalletti e mi piacerebbe raccontare la prima partita del Livorno, nel ritorno in Serie A nel 2004, la famosa Milan-Livorno con i tifosi livornesi tutti con la bandana (per prendere in giro Berlusconi)".

René Pierotti

