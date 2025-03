La Pro Loco Santa Croce sull’Arno in assemblea per approvare il bilancio

Il 12 aprile presso la sede della Pro Loco Santa Croce sull’Arno – APS in piazza Matteotti 41 è programmata l’assemblea ordinaria dell’approvazione del bilancio dell’associazione.

Sarà come sempre un’ occasione per parlare di attività pregresse e condividere quelle future. Come sempre il nostro bilancio economico è positivo, ciò nonostante immaginare e progettare il futuro diventa sempre più problematico alla luce di tutto quello che la legge sul Terzo Settore dice. Anche la nuova legge regionale sul turismo, in virtù del fatto che siamo convenzionati col Comune per la gestione del punto di informazione e accoglienza turistica, ci impone un maggiore impegno ed un lavoro più attento nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni che ci vengono richiesti.

L’assemblea dunque diventa un momento partecipativo importante per chiarirsi, per capire e condividere. La Pro Loco di Santa Croce sull’Arno nel mese di luglio 2026 compirà 30 anni di attività e nel mese di maggio 2025 dovrà rinnovare il proprio consiglio con l’intento come sempre di continuare a crescere modificando e/o correggendo i propri interventi adeguandosi alle nuove esigenze di oggi ed a nuovi obiettivi futuri.



