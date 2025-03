La Truck Italia di Montelupo tra le aziende premiate ai Credit Reputation Awards 2025

Si è svolta a Milano la quarta edizione dei Credit Reputation Awards 2025, il prestigioso riconoscimento organizzato da MF CentraleRisk che premia le aziende italiane per la loro affidabilità finanziaria e puntualità nei rapporti con il sistema bancario. Il riconoscimento si distingue per la sua oggettività: viene infatti conferito analizzando i dati 2024 provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia, non attraverso una giuria, bensì tramite un algoritmo che scientificamente stabilisce quale azienda ha le caratteristiche di “Impresa Top per puntualità con il Sistema Bancario”.

Tra le oltre 130 imprese insignite di questo prestigioso titolo spicca il Gruppo Truck Italia, realtà Toscana e tra le eccellenze nel settore della commercializzazione, noleggio e assistenza di veicoli commerciali, industriali e macchine movimento terra. Il premio ricevuto è un'importante attestazione dell’impegno dell’azienda verso una gestione finanziaria solida e strategica, elemento fondamentale per il suo sviluppo e crescita nel mercato nazionale.

Matteo Taverni, CEO di Truck Italia, ha commentato con soddisfazione il riconoscimento ricevuto: “Essere tra le aziende premiate ai Credit Reputation Awards 2025 è per noi motivo di grande orgoglio. Questo riconoscimento testimonia la nostra dedizione alla trasparenza e alla corretta gestione finanziaria, valori che riteniamo fondamentali per costruire rapporti solidi con i nostri partner e garantire un futuro sostenibile per la nostra azienda. Un riconoscimento come questo non può che essere frutto del lavoro di tutta la squadra, con una menzione al nostro CFO Roberto Menichetti e a tutto il team del reparto amministrazione e controllo. Continueremo a investire in innovazione e responsabilità finanziaria per affrontare le sfide del mercato con determinazione e visione strategica.”

Truck Italia, nata negli anni ‘80 grazie alla visione del fondatore Giuliano Taverni, è un Gruppo specializzato nella commercializzazione, noleggio e assistenza di veicoli commerciali, veicoli industriali, macchine movimento terra e automobili. Con oltre 40 anni di esperienza, il gruppo opera in Toscana, Emilia-Romagna e Liguria, contando su 9 sedi e oltre 180 dipendenti. Fanno parte del Gruppo: Tirrenabus, Toscana Trucks,m Truck Italia, Truck Italia Auto e Nolcar.