Lega ricorda l'incoronazione di Pietro Leopoldo a Granduca di Toscana

La Lega Toscana Salvini Premier ricorda nel 259⁰anniversario (31 marzo 1766 - 31 marzo 2025), l'incoronazione di Pietro Leopoldo di Lorena a Granduca di Toscana, cerimonia importante avvenuta a Firenze nel Palazzo della Signoria, con lo scopo di evidenziare la figura di un illuminato governante della Toscana attraverso la seguente dichiarazione di Marco Cordone (Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze della Lega e anche storico locale):" Oggi 31 marzo 2025 ricordiamo il 259⁰anniversario dell'incoronazione di Pietro Leopoldo di Lorena a Granduca di Toscana, il quale governò il Granducato fino al 20 febbraio 1790 quando la morte del fratello, l'Imperatore d'Austria, Giuseppe II, lo costrinse a lasciare Firenze per Vienna per diventare Imperatore d'Austria. Pietro Leopoldo era figlio di Maria Teresa Imperatrice d'Austria e di Francesco Stefano, Granduca di Toscana dal 1737 per 28 anni. Ricordiamo che Pietro Leopoldo di Lorena fu il promotore di importanti riforme che resero il Granducato già allora un moderno Stato europeo: dalla revisione delle Leggi penali con l'abolizione della pena di morte e della tortura, alla nuova organizzazione territoriale dello Stato con l'istituzione delle Comunità ad una più snella burocrazia pubblica. Intraprese importanti bonifiche territoriali a cominciare dalla Maremma, ridusse le barriere doganali sviluppando così il commercio, e realizzò notevoli infrastrutture stradali di cui la più rilevante si può considerare il collegamento con il Granducato di Modena tramite la realizzazione della strada sul passo dell'Abetone; percorreva in lungo e in largo lo Stato toscano per rendersi conto personalmente dell'andamento dei lavori pubblici come per esempio le torri e i fortilizzi della difesa costiera. Senza enfatizzare troppo la sua notevole figura, oggi si direbbe di uomo delle Istituzioni, di statista, Pietro Leopoldo rese la Toscana già allora una moderna Regione Europea, assumendo così per le generazioni a venire, la figura di un precursore dei tempi. Pensiamo soltanto al fatto che oggi la Regione Toscana consta di 273 comuni e questi 273 Enti locali, derivano dalla Riforma delle Comunità del nostro Granduca".-

Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier)

Notizie correlate