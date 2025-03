Malore in auto nella notte, muore 61enne di Cerreto Guidi

Tragedia nel fine settimana appena trascorso, per l'improvvisa scomparsa di un uomo di 61 anni colto da malore mentre si trovava in auto. Non ce l'ha fatta Paolo Baronti, originario di Stabbia, scomparso nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo. Intorno alle 23 è partito l'allarme ai soccorsi, ma nonostante il tempestivo intervento purtroppo per il 61enne non c'è stato niente da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto ricostruito è probabile che l'uomo, che si trovava in auto nella zona industriale di Mercatale dove lavorava, accortosi del malore avrebbe accostato venendo poi ritrovato in auto dai soccorritori che hanno tentato di salvarlo.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, conosciuto in zona anche per il suo impegno nel volontariato, l'ultimo saluto a Baronti si terrà questo pomeriggio di lunedì 31 marzo alle 15.30 alla chiesa dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove sarà celebrato il funerale.