Montespertoli, lavori urgenti su strade e spazi pubblici dopo il maltempo

Nonostante le intense piogge e le allerte meteo che hanno colpito il territorio nelle scorse settimane, il Comune di Montespertoli ha portato avanti un’importante serie di interventi di manutenzione su strade, spazi pubblici e impianti sportivi. Gli interventi hanno riguardato sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria, con particolare attenzione alle criticità emerse in seguito alle recenti allerte meteo che hanno interessato il territorio.

“Prosegue il nostro impegno per le manutenzioni e la nostra attenzione alla regimazione delle acque piovane nelle zone più sensibili del territorio comunale, in particolare, soprattutto considerando gli eventi meteo che si abbattono con frequenza sulla nostra zona. È un impegno che portiamo avanti sapendo che il territorio ha delle fragilità e che dobbiamo fare sempre di più e meglio per curarle” dichiara Marco Pierini, vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici.

Tra gli interventi più significativi realizzati in queste settimane si segnalano i lavori sulla rete fognaria, in particolare in via Po, dove è stato necessario un intervento puntuale anche all’altezza dell’incrocio con via Orme. Sul fronte della manutenzione idraulica, sono stati rifatti i fossi stradali in via Montegufoni e via Castiglioni, e sistemate le fossette lungo via Voterrana Nord, all’interno del centro abitato di Baccaiano. Si è inoltre proceduto alla modifica di alcune chiaviche stradali per migliorare il deflusso delle acque piovane, con interventi in via Botinaccio e in via Virgino, nei pressi del vecchio autovelox. Non sono mancati, infine, interventi dedicati agli spazi sportivi: è stato infatti ripristinato il pavimento e realizzata una nuova rampa di accesso ai campi da tennis comunali, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità e la fruizione da parte di tutta la cittadinanza.

Inoltre, sono proseguiti i lavori di falegnameria con il restauro del portone comunale, la manutenzione di panchine e la riparazione dei giochi nel parco di San Quirico.

Infine, presso il CIAF (Centro Infanzia Adolescenza Famiglia), sono stati effettuati lavori di pulizia, imbiancatura del giardino interno e delle pareti interne, contribuendo così a migliorare la qualità degli spazi destinati alle attività educative.

Fonte: Comune di Montespertoli - ufficio stampa

