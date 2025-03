Motoraduno nazionale "Città di Castelfiorentino", attesi 300 bikers alla 39esima edizione

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma anche un evento che ogni anno invita a riscoprire la bellezza del paesaggio collinare della Valdelsa. È questo, in estrema sintesi, il programma del 39° motoraduno “Città di Castelfiorentino”, che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 aprile con partenza da Piazza Cavour.

Attesi circa 300 Bikers, provenienti da diverse regioni italiane. Organizzata dal Moto Club Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, l’iniziativa è valida sia per il campionato toscano che per quello italiano turismo e prenderà il via sabato mattina alle 10.30 con l’inizio delle iscrizioni in Piazza Cavour. A seguire, pausa pranzo in un ristorante convenzionato e, al termine delle iscrizioni, la partenza intorno alle 17.45 con il primo giro turistico sulle colline (versante Montespertoli) dove ci sarà un aperitivo e, in serata, la cena in un ristorante convenzionato di Castelfiorentino.

Domenica 6 aprile, dopo le iscrizioni (dalle 9 alle 12, sempre in Piazza Cavour) i motociclisti percorreranno le vie del centro cittadino dirigendosi poi verso Montaione, San Vivaldo, e infine Boscotondo dove si terrà il pranzo e le premiazioni, sia per i vari motoclub partecipanti che per i singoli appassionati (conduttori e passeggeri).

Durante la manifestazione funzionerà il servizio di assistenza meccanica e dell’autoambulanza

“Ogni anno – osserva il Vicesindaco con delega allo Sport, Fabio Tinti – il MotoClub Castelfiorentino organizza questo raduno al quale partecipano puntualmente centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia. Oltre a rappresentare un evento che suscita interesse e curiosità tra la cittadinanza, esso svolge anche una funzione non trascurabile per far conoscere la bellezza delle colline della Bassa Valdelsa, portando così un valore aggiunto anche in termini di promozione turistica. Un ringraziamento pertanto desidero rivolgere ad Alfiero Stazzoni, unitamente ad altri soci del Motoclub e agli sponsor, che da sempre lo organizzano e lo supportano con grande passione e impegno”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino