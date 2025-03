Musica contemporanea e classica protagoniste del concerto dell'Orchestra della Toscana

Si aprirà con "Salvador, Impressioni surrealiste", opera del quarantenne Fabio Massimo Capogrosso ispirata ai dipinti di Salvador Dalì, il concerto dell'Orchestra della Toscana che si terrà sabato 5 aprile alle ore 21 al Palazzo delle Esposizioni. L'Orchestra, con alla testa il suo direttore principale, Diego Ceretta, assieme al violoncellista Enrico Bronzi, con un balzo indietro nel tempo ci porterà, poi, fra le sonorità di Robert Schumann, il mentore, e Johannes Brahms, il predestinato. Di Schumann sarà eseguito il "Concerto per violoncello e orchestra, op- 129", un "pezzo sereno" come ebbe modo di asserire il compositore stesso. Di Brahms, la "Sinfonia n. 1, op. 68", conosciuta anche come "Decima di Beethoven". Fu composta nel 1876, ben ventitré anni dopo l'assegnazione al giovane talentuoso Brahms di questo storico compito proprio da parte dello stesso Schumann.

Si ricorda che per questo e per il prossimo appuntamento in programma, con l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, sono valide le promozioni "Porta un amico" e "Musica x 2 – Share the music".

GLI INTERPRETI

Diego Ceretta è il Direttore Principale dell’ORT. Nato nel 1996, ha studiato presso il Conservatorio di Milano diplomandosi a pieni voti in Violino, in Composizione e in Direzione d’orchestra. Dal 2017 ha diretto moltissime orchestre nazionali e internazionali, cimentandosi sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico. Dal 2018 al 2020 partecipa come allievo alla masterclass di Direzione d’orchestra presso l’Accademia Chigiana di Siena tenuta da Luciano Acocella e Daniele Gatti, ricevendo il Diploma di merito nel 2019.

Enrico Bronzi, violoncellista e direttore d’orchestra, è nato a Parma nel 1973. Nel 1990 fonda il Trio di Parma, con il quale ha suonato nelle più importanti sale da concerto del mondo e con cui si è imposto in molti concorsi internazionali ricevendo, peraltro, il Premio Abbiati della critica musicale italiana. Dal 2001, in seguito alle affermazioni al Concorso Rostropovich di Parigi e alla vittoria della Paulo Cello Competition di Helsinki, inizia un’intensa attività solistica. È professore all’Universität Mozarteum Salzburg e Direttore artistico del Festival di Portogruaro, della Società dei Concerti di Trieste, del Festival Nei Suoni dei Luoghi di Udine e della Fondazione Perugia Musica Classica. Suona un violoncello Vincenzo Panormo del 1775.

Biglietti

Intero € 15,00

Ridotto € 12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65)

Under 18 e Studenti € 6,00

Under 6 gratuito

Musica x 2 – Share the music: 1 biglietto + 1 omaggio (riservato agli acquirenti di età compresa fra i 18 e i 35 anni).

Porta un amico: 1 biglietto omaggio per ogni possessore di abbonamento al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Biglietti in vendita presso Libraria Rinascita (via Cosimo Ridolfi 53), Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli 19), online su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-della-toscana-diego-ceretta-enrico-bronzi-1119686375089?aff=oddtdtcreator.

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Piazza della Vittoria 16, tel.: 0571711122 / 373789915 – email: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa