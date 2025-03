Nido d’infanzia 'Piccino Picciò' e spazio gioco 'Piccoli a Villa Reghini': al via le iscrizioni e l’open day

Le iscrizioni per l’anno educativo 2025/2026 ai servizi educativi quali il nido d’infanzia “Piccino Picciò” (a Vitolini) e allo spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini” (a Sovigliana) saranno aperte dal 1° aprile fino al 30 aprile 2025 e solo per il nido d'infanzia, per i bambini nati dal 1° al 31 maggio 2025 il termine viene posticipato al 31 maggio 2025.

Sempre entro e non oltre il 30 aprile 2025, le famiglie degli utenti attualmente iscritti al nido d’infanzia e allo spazio gioco, dovranno inoltrare, attraverso il portale dei servizi individuali, il modulo per la riconferma.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dei servizi a domanda individuale, accedendo al sito internet del Comune di Vinci nella sezione Servizi-Servizi a domanda individuale, raggiungibile direttamente al link: https://sociali.dgegovpa.it/vinci/index.zul.

Sarà possibile accedere al portale effettuando il login con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure con CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Per i non residenti, dopo aver effettuato l’accesso, sarà necessario controllare nella sezione I miei dati se l’indirizzo di residenza è corretto e se sono stati inseriti tutti i componenti del nucleo familiare, altrimenti bisognerà procedere con la modifica e premere il pulsante Salva tutto.

Per i servizi educativi nido d’infanzia e spazio gioco, l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e/o l'attestazione Legge 104/92 per accedere alle agevolazioni tariffarie comunali, dovranno essere presentate contestualmente all’iscrizione o alla riconferma allegandole al modulo.

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito del Comune di Vinci (www.comune.vincifi.it) nella sezione Servizi - Educazione e Formazione.

Sarà inoltre possibile contattare l'ufficio scuola telefonando al numero 0571-933241/933293 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.vinci.fi.it.

Link utili per i servizi

Nido d'infanzia 'Piccino picciò'

-link per le iscrizioni

-link per le riconferme delle iscrizioni

Spazio gioco 'Piccoli a Villa Reghini'

-link per le iscrizioni

-link per le riconferme delle iscrizioni

Open day al nido d'infanzia “Piccino Picciò” e allo spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini”

Nelle giornate dedicate agli “Open day” dei servizi educativi, i genitori vengono accompagnati dalle educatrici e possono visitare gli spazi, avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata, sulle attività e sulle proposte educative.

Il Comune di Vinci ha predisposto così un calendario di aperture programmate, alle quali per alcune date per accedere è necessario effettuare una prenotazione.

Nido d’infanzia Piccino Picciò (Via della Libertà 58, Vitolini, tel. 0571-584392):

previo appuntamento telefonando al nido allo 0571-584392 dalle 7.30 alle 18.00.

per prenotare nelle seguenti date:

martedì 1, 8, 15, 22 e 29 aprile 2025, dalle 9.30 alle ore 10.30;

giovedì 3, 10, 17 e 24 aprile 2025, dalle 9.30 alle ore 10.30

Spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini” (Piazza della Pace 1, Sovigliana, tel. 0571-902292):

previo appuntamento, telefonando allo Spazio gioco allo 0571-902292 dalle ore 15,00 alle ore 19,00, per prenotare nelle seguenti date:

giovedì 3, 17, 24 aprile dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00

martedì 8, 15, 22 aprile dalle ore 8,00 alle 13,00 dalle ore 14,30 alle ore 18,00

Ingresso libero senza appuntamento: sabato 12 aprile 2025, dalle 10 alle 12.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa