Nuova area giochi per Pagnana, ecco l'inaugurazione

Sabato 5 aprile alle ore 9,30 saranno inaugurati i nuovi giardini pubblici di piazza Arno a Pagnana. L'area verde interessata è quella di fronte alla locale scuola dell'infanzia e ha visto un complessivo rifacimento per quanto riguarda l'area giochi e una nuova area fitness.

L'intervento ha riguardato la rimozione dei vecchi giochi, ossia i due castelli in legno con relative pavimentazioni e i giochi a molle oltre al tavolo da pic-nic. Al loro posto è stato inserito un grande 'castello' multifunzione, accessibile e inclusivo, con una nuova pavimentazione a prova di 'caduta'. Al suo fianco un'altalena tripla, dotata sia di seggiolini che di cesto, e un nuovo scivolo. Infine, una piccola area fitness per chi si dedica alla salute del proprio corpo, magari percorrendo la ciclopista dell'Arno che si trova a pochi metri di distanza. L'investimento totale è stato di 64.600 euro e si inserisce negli interventi previsti nella variazione di bilancio dello scorso 29 luglio 2024 chiamata Empoli 100 giorni.

L'inaugurazione è aperta a tutta la cittadinanza. Così ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi: "Pagnana era inserita tra le frazioni che avevano bisogno di una nuova area giochi, il luogo principale di ritrovo per questa comunità. Sono molto felice di poterla inaugurare e di annunciare anche altri provvedimenti per questa frazione, come gli interventi su via della Motta per far rallentare i veicoli lungo questa strada. Avremo dei restringimenti di carreggiata e proprio vicino all'area giochi, renderemo illuminato l'attraversamento pedonale della scuola d'infanzia, a tutela dei pedoni".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa