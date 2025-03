Pallavolista, allenatore, professore: la Valdera piange Giancarlo Chelli

Aveva 66 anni Giancarlo Chelli, ex giocatore e allenatore di volley. È scomparso nelle ore scorse e la Valdera lo piange. Chelli viveva a Chianni ma era docente di educazione fisica all'Ipsia Pacinotti di Pontedera, città nella quale era nato il 2 febbraio 1959.

Aveva mosso i primi passi nel volley da giovanissimo proprio a Pontedera, allenandosi con giocatori che poi hanno fatto la storia di questo sport Dopo alcuni anni da giocatore e un diploma conseguito all'Isef di Firenze, Chelli aveva abbracciato l'attività di allenatore, con esperienze alla Bellaria, a Montelupo, a Viterbo, a Riotorto e nella società Ambra Cavallini di Pontedera.

"Chelli era uno sportivo vero, a tutto tondo - è il ricordo del sindaco di Pontedera Matteo Franconi - grazie alla sua passione, che aveva trasmesso nella sua attività di insegnante a tanti ragazzi per molti anni, avevamo raccolto le sue idee per la realizzazione della palestra della scuola dove lavorava, l'Ipsia Pacinotti. In più - aggiunge ancora il sindaco - Chelli è stato una vera e propria anima della lega volley Uisp Valdera. È una perdita che ci addolora e porgiamo le condoglianze dell'Amministrazione Comunale alla moglie Cristina, alla figlia Lucrezia, al fratello Antonio, a tutti gli altri familiari e alle tante persone che lo conoscevano e lo apprezzavano per la sua opera instancabile a favore dello sport e del territorio".

"Chelli ha lavorato con noi per diversi anni dando sempre il massimo - dice Domiziano Lenzi, presidente di Uisp Valdera - Era già da diverso tempo però che non seguiva più il settore ma nonostante ciò nella nostra Uisp aveva lasciato un ricordo importante: il ricordo di chi è stato un punto di riferimento per lo sport in Valdera. È partito dai campi solari fino ad essere responsabile della lega volley interfacciandosi anche con i dirigenti di altri comitati o del regionale rispetto al settore di attività. Ci stringiamo quindi alla famiglia ed agli amici in questo momento di dolore per tutti."

"Chelli lascia un vuoto enorme nella nostra comunità di lavoro e lo ricorderemo per sempre - è il pensiero della dirigente scolastica dell'Ipsia Pacinotti Maria Giovanna Missaggia - una persona con un altissimo senso del dovere, che si è impegnato a fondo ogni giorno e non si è mai risparmiato nelle attività correlate alla realizzazione e alla gestione della palestra scolastica".