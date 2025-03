Più autonomia per Casa Vladimiro: arriva un'auto per gli ospiti in difficoltà

Un’auto per consentire a persone con problemi sanitari e sociali di spostarsi. È il sostegno di Publiacqua a Casa Vladimiro, una struttura di accoglienza socio-sanitaria della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che ospita fino a sette adulti in situazioni di vulnerabilità, garantendo loro alloggio, assistenza e un percorso educativo personalizzato. Per queste persone spostarsi è una sfida quotidiana a causa di problemi di salute o difficoltà economiche. Ora, grazie al contributo di 6.500 euro da parte di Publiacqua, attraverso il bando I Care, la struttura potrà contare su un’auto destinata agli spostamenti degli ospiti, in particolare di chi affronta patologie fisiche o psichiatriche e ha difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici: l'auto verrà utilizzata dagli educatori per accompagnare gli ospiti a visite mediche, riabilitazione, terapie presso gli ospedali, alla questura per la richiesta e il rinnovo dei documenti, o dove sia necessario.

“L’auto - come sottolinea Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze - rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un passo concreto verso l’autonomia e l’inclusione sociale, un simbolo di prossimità e supporto tangibile per i nostri ospiti. Ringraziamo Publiacqua per aver creduto in questo progetto, che rafforza il nostro impegno accanto alle persone più fragili”.

Il sostegno si inserisce nel percorso di responsabilità sociale di Publiacqua, che da anni supporta iniziative radicate sul territorio e ad alto impatto sociale. L’auto, che per un anno porterà i loghi di Publiacqua e della Fondazione, sarà al servizio delle attività quotidiane della struttura.

"Siamo felici di aver potuto sostenere questa iniziativa; voglio aggiungere anzi che siamo grati a Fondazione Solidarietà Caritas e a Casa Vladimiro di averci dato l'occasione di partecipare alla realizzazione di questo progetto e di essere al fianco di chi fa del bene. Questa è una delle numerose iniziative che sono state premiate dal bando I Care, finanziato da Publiacqua e voluto per dare un aiuto concreto alle realtà del terzo settore impegnate nell'assistenza delle fasce più fragili della popolazione dei nostri territori. Tramite il bando, quest'anno, abbiamo contribuito con 150mila euro a progetti di grande valore e quanto realizzato da Casa Vladimiro ne è un perfetto esempio" commenta il presidente di Publiacqua Nicola Perini.

Grazie a questo nuovo strumento, Casa Vladimiro potrà intensificare le attività di cura, accompagnamento e sensibilizzazione, rafforzando il proprio impegno nel promuovere percorsi di autonomia e inclusione sociale.

