Pontedera, Comfidi e Confesercenti presentano il Fondo BEI per le imprese della Valdera, Cuoio e Val di Cecina

Nuovo bando per le imprese Toscane tramite il fondo BEI della Regione Toscane. Italia Comfidi e Confesercenti Valdera – Cuoio e Val di Cecina ha programmato un incontro di presentazione del fondo BEI rivolto alle imprese dell’area Valdera – Cuoio e Val di Cecina e ai commercialisti. Le opportunità del fondo BEI ( contributo a fondo perduto in conto interesse ) sono molteplici es. investimenti produttivi,

acquisto attrezzature, efficientamento energetico e molto altro.

La presentazione si svolgerà lunedì 07 Aprile alle ore 14.30 presso la sede di Confesercenti Pontedera in Via A. Castelli Nr. 14. Per iscriversi all’incontro inviare un’e-mail al seguente indirizzo : c.delsarto@confesercentitoscana.it

Fonte: Confesercenti Valdera - Cuoio e Val di Cecina

