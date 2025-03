Il sipario sta per calare sulla IV Rassegna Teatrale in Vernacolo "ShalominScena" del Teatro Shalom, con l'attesissimo settimo e ultimo spettacolo in programma. Il 5 aprile alle ore 21:00 e il 6 aprile alle ore 17:15, la compagnia teatrale di Monterappoli porterà in scena "La Parità de Fessi", un'esilarante commedia in tre atti di Gianluigi Ciolli.

