Tre colpi in supermercati nell'Aretino: arrestate tre persone

Nel pomeriggio del 27 marzo, i carabinieri hanno arrestato tre cittadini georgiani per furto in concorso dopo aver messo a segno tre colpi in supermercati di Pratovecchio-Stia, Poppi, Bibbiena e Subbiano.

Le indagini, avviate a seguito di segnalazioni di furti di superalcolici per un valore di oltre 2.000 euro, hanno permesso di identificarli grazie ai sistemi di videosorveglianza. I sospettati sono stati rintracciati a Subbiano subito dopo un ulteriore furto.

Durante il controllo, nelle loro auto sono state trovate più di 100 bottiglie di superalcolici, parte della refurtiva e altri prodotti di sospetta provenienza illecita. Il materiale è stato sequestrato per la restituzione ai legittimi proprietari.

Il 28 marzo, i tre sono stati sottoposti a rito direttissimo presso il Tribunale di Arezzo, che ha disposto per loro la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia in attesa del processo.