Un cane e un gatto ritrovati a Livorno, l'appello per la ricerca dei proprietari

È stato ritrovato domenica 30 marzo, all'interno dell'area di sgambatura del Parco pubblico di via Lorenzini, un cagnolino meticcio maschio di taglia piccola colore fulvo con macchie bianche. Ha un microchip che risulta registrato in anagrafe canina di altra regione (Sardegna). Sabato 29 marzo, invece, è stato ritrovato, ferito, in via delle Viole un gatto maschio tigrato bianco e grigio. Sono entrambi ricoverati presso il canile Comunale "La Cuccia nel Bosco".

I proprietari, o in loro assenza chi fosse interessato a prendersene cura, possono contattare l'operatore di turno del Canile al numero al numero 3661989783 oppure il Referente di Canile al numero 3339707752. Il Canile è aperto al pubblico tutti i giorni con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 12.30 - il pomeriggio del martedì, giovedì e sabato anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Per altre informazioni contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all'indirizzo animali@comune.livorno.it.

Fonte: Comune di Livorno