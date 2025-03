Var Group investe 5 milioni nella sostenibilità e lancia SustainIT

Var Group, Digital integrator leader per i servizi e le soluzioni digitali, lancia il nuovo brand di competenza: SustainIT. Questo brand è pensato per accompagnare le aziende nel loro percorso di digitalizzazione, focalizzandosi sulla sostenibilità, la compliance normativa e l’efficientamento energetico. Il team di SustainIT, composto attualmente da 50 persone, è specializzato nell’offrire soluzioni integrate e scalabili per la gestione dei dati aziendali, aiutando le imprese a ottimizzare i loro processi, migliorare la loro trasparenza e ridurre l'impatto ambientale. Il punto di partenza è l’importanza di integrare la sostenibilità in ogni fase del processo produttivo, a partire dalla gestione e analisi dei dati.

Trasformazione sostenibile e trasformazione digitale

Si può risparmiare tra il 10% e il 25% sui costi energetici, evitare in media emissioni di 17.000 tonnellate di CO2 e risparmiare oltre 40GWH di energia in un anno se si monitora e gestisce con tecnologie avanzate il proprio consumo energetico. Ma interi settori sono ancora agli albori della transizione digitale ed ecologica: per fare un esempio, il tasso di penetrazione dei sistemi di automazione nei building, negli uffici e nei business center del terziario nel nostro Paese è inferiore al 10% e il 95% di questi edifici è stato costruito prima del 2000. Allo stesso modo il 75% del totale dei mq dello stock di immobili è relativo agli usi legati alla logistica, che totalizzano una superfice di circa 26.000.000 di mq: il livello di automazione per la gestione delle utenze è però di poco superiore al 4%.

Adottare sistemi tecnologicamente avanzati per l'automazione e il monitoraggio del consumo energetico offre alle aziende un doppio vantaggio: ridurre significativamente i costi operativi e migliorare l'efficienza energetica.

Tuttavia, l'energia non è l'unico aspetto da monitorare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Le emissioni di carbonio e l'impatto sulle risorse idriche, ad esempio, derivano anche da altre componenti dei processi produttivi. Inoltre, per quanto riguarda gli altri due pilastri della sostenibilità – Social e Governance – gli indicatori (KPI) da monitorare sono molteplici e coinvolgono quasi tutte le aree aziendali.

Var Group, grazie alle proprie soluzioni, permette alle aziende di raccogliere e monitorare i KPI ESG, di rendicontare i dati di sostenibilità in modo conforme agli standard internazionali, e di ottimizzare i propri consumi energetici. Con l’utilizzo di soluzioni avanzate come la gestione automatizzata dei dati provenienti da sistemi ERP, MES e IoT, le aziende possono adottare strategie più efficaci per la gestione delle risorse.

Inoltre, il supporto alle aziende nell’adozione di soluzioni per la migrazione al cloud permette loro di ridurre il consumo energetico e ottimizzare le infrastrutture IT, attraverso l’utilizzo di data center ecosostenibili. L’implementazione di strumenti di energy management e facility management contribuisce inoltre a migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale delle aziende e l’integrazione di soluzioni avanzate di IoT e asset management consentono alle aziende di monitorare i propri consumi energetici e gestire gli asset proprietari in modo più efficiente.

Var Group ha investito 5 milioni di euro per aiutare le aziende a misurare, monitorare e ridurre l’impronta carbonica, accompagnandole nel complesso ma necessario percorso di decarbonizzazione.

Le soluzioni di SustainIT, infatti, abilitano le aziende a rispondere efficacemente agli obblighi di compliance alle normative cogenti e volontarie, garantendo la tracciabilità dei dati e migliorando la trasparenza nei processi di rendicontazione, attraverso funzionalità quali l’automazione della raccolta dei dati, la gestione del workflow e la produzione di report personalizzati, ottimizzando l’uso delle risorse e riducendo gli sprechi.

L’integrazione con i sistemi informativi aziendali garantisce una gestione fluida delle informazioni, migliorando la tempestività e la precisione dei report ESG.

“Con SustainIT portiamo alle aziende di tutte le dimensioni la nostra esperienza, offrendo strumenti e soluzioni per la trasformazione digitale e sostenibile. Al di là degli obblighi di legge e delle normative è infatti importante far crescere la consapevolezza sui temi ambientali e sull’impatto positivo che l’innovazione tecnologia può avere, anche nelle piccole realtà. Non solo: Integrando in un’unica piattaforma le funzioni di acquisizione, controllo e monitoraggio dei dati, trasformiamo la gestione della conformità normativa in un vantaggio competitivo. Per Var Group sostenibilità e innovazione sono due facce della stessa medaglia e la trasformazione digitale è una importantissima leva strategica per ridurre gli impatti ambientali” – ha dichiarato Pier Alberto Guidotti, Head of SustainIT.

“Affianchiamo le imprese nel loro percorso di evoluzione digitale e riteniamo che la sostenibilità non sia un addendum, ma la sostanza stessa di una crescita che porta valore anche alle persone e alla società nella quale viviamo – dichiara Francesca Moriani CEO Var Group– mettere al centro della propria competitività strumenti di misurazione dell'impatto ambientale, sociale ed economico significa creare un futuro più sostenibile e inclusivo."