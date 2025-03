Via Maddonna del Papa e le altre opere di somma urgenza a Carmignano

Una spesa che si aggira sui 300 mila euro per interventi fatti, ancora in corso o che stanno per partire: sono le opere di “somma urgenza” conseguenti all’evento meteo di metà marzo, messe in cantiere dall’Ufficio Lavori pubblici del Comune. Quattro azioni, di cui tre hanno riguardato o riguardano la messa in sicurezza e il ripristino di strade colpite perlopiù da smottamenti o frane o col manto seriamente danneggiato, l’altra ha invece riguardato la rimozione di detriti, fango e vegetazione.

L’intervento più sostanzioso, con il cantiere che nelle previsioni dovrebbe aprirsi tra una settimana-dieci giorni, riguarda via Madonna del Papa, la strada di collegamento dalla Provinciale del Pinone con Bacchereto, in cui le piogge di una quindicina di giorni fa provocarono il suo cedimento e una frana. Spiega il responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune, l’ingegner Stefano Venturi: «La strada, subito dopo l’evento franoso, fu posta in sicurezza, anche con la rimozione dei detriti, fango e vegetazione che l’avevano invasa. Ora si tratta di costruire una sorta di armatura di sostegno con un cordolo di cemento armato su micropali». Le opere di risistemazione, nel tratto ceduto di via Madonna del Papa concerno anche i drenaggi e, naturalmente, il rifacimento dell’asfalto. I lavori, della durata preventivata dal loro avvio di un mese circa, potrebbero comportare, in alcuni fasi, la chiusura della strada, attualmente a senso unico alternato.

L’altro intervento di “somma urgenza” di rilievo, anche se di entità inferiore a via Madonna del Papa, è quello tuttora in corso in via delle Loggette, resosi necessario a causa del cedimento della strada. L’opera di ripristino, che si sta avviando alla conclusione, è consistita, dopo aver subito ricostruito l’appoggio alla base del ciglio stradale, nella posa di manufatti in cemento, geoblock, e in opere drenaggio e regimentazione delle acque. Per chiudere il cantiere si attende l’assestamento dei lavori eseguiti, per poi procedere a rifare l’asfalto.

L’ultimo intervento di “somma urgenza” ha riguardato via Pistoiese, dove si erano aperte crepe nella carreggiata, peraltro ripristinata. Una situazione sotto osservazione da parte dell’Ufficio Lavori pubblici, per quanto concerne l’eventualità di movimenti franosi.

«Siamo intervenuti – dichiara il sindaco Edoardo Prestanti – con rapidità, come sempre facciamo in situazioni d’urgenza, trovando risorse nel nostro Bilancio comunale. Giovedì la giunta approverà il resoconto delle opere di “somma urgenza”. Mi preme sottolineare che stiamo anche procedendo con le opere di regimazione dei corsi d’acqua e di riduzione del rischio idraulico. Spiace notare che tutto o quasi è a nostro carico. Ancora, per l’alluvione del 2023, non abbiamo visto un euro».

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

