Villa Garibaldi a Castelfiorentino, visite guidate sabato e domenica

Una dimora che ha conservato intatta l’atmosfera dell’epoca. Dove si respira a pieni polmoni il fascino del Risorgimento e del suo indiscusso protagonista: Giuseppe Garibaldi, che qui soggiornò l’8 agosto 1867, mentre stava preparando una spedizione nello Stato Pontificio. E’ questo il biglietto da visita della Villa Tinti di Petrazzi, che il prossimo fine settimana aprirà le sue porte in occasione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, di cui la dimora fa parte.

Grazie alla disponibilità di Leonardo Fabiani (proprietario), la Villa potrà accogliere i visitatori sia il sabato pomeriggio (ore 14.00-18.00) che la domenica (10.00-13.00, 14.00-18.00), accompagnati da una guida che li condurrà a scoprire la storia e i retroscena di questa dimora e del suo ospite illustre (ingresso 7 euro, prenotazioni al numero 333.4779163, oppure alla mail casamemoriagaribaldi@gmail.com).

Come si ricorderà, I motivi che condussero Garibaldi alla piccola frazione di Petrazzi sono stati riscoperti abbastanza di recente.

All’epoca (agosto 1867) proprietario della Villa era Tommaso Giannini, il quale si era distinto nella campagna di reclutamento durante la III Guerra d’Indipendenza (1866), e rappresentava pertanto – al pari del Sindaco Antonio Del Pela – un solido punto di riferimento per il movimento garibaldino del territorio. Grazie alla cura e all’impegno dei proprietari che l’hanno acquistata in seguito (da Onorato Tinti a Lore Fabiani, fino al nipote Leonardo) la Villa si presenta ancora oggi con tutte le caratteristiche della dimora storica: i suoi arredi ottocenteschi, una collezione davvero preziosa di cimeli di varie tipologie e anche alcuni documenti, fra i quali una lettera che Giuseppe Garibaldi scrisse il 6 giugno 1876 dall’isola di Caprera per ringraziare “gli amici di Castelfiorentino”. La Villa è stata visitata nel 2019 anche dalla pronipote dell’”Eroe dei due mondi”, Annita Garibaldi Jallet, che si è dichiarata entusiasta del suo stato di conservazione.

L’iniziativa di sabato e domenica gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che, d’intesa con la proprietà, si è impegnata da alcuni anni a valorizzare la Villa, inserendola nella rete nazionale delle Case della Memoria.

“La Villa Tinti di Petrazzi – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – rappresenta una dimora di grande valore storico, che fin dai primi mesi del nostro mandato ci siamo impegnati a valorizzare organizzando una prima visita guidata a beneficio degli studenti dell’Enriques, e proseguendo la collaborazione sia con la proprietà, che si è sempre dichiarata molto aperta e disponibile, che con l’Associazione Nazionale Case della Memoria. Nei prossimi anni, cercheremo di fare un salto di qualità, offrendo il nostro supporto affinché possa entrare in modo più stabile nei circuiti turistici”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa