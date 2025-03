Viola divieto di avvicinamento alla ex, arrestato 40enne

I Carabinieri di Livorno Centro hanno arrestato un 40enne per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna e l'allontanamento dalla casa familiare. L'uomo, già sottoposto a misura cautelare per presunte condotte persecutorie, è stato sorpreso in un bar vicino all'abitazione della vittima, non rispettando la distanza minima di 500 metri. L'intervento è stato attivato dal segnale del dispositivo elettronico di controllo. Dopo l'arresto, il GIP ha convalidato il provvedimento e disposto per lui i domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

