A Livorno nasce la prima lettiera per gatti realizzata con scarti vegetali riciclati, grazie al progetto dell'azienda Laviosa e di Consorzi Agrari d'Italia. Basata sul principio dell'upcycling, la lettiera è prodotta presso l'impianto di Cai Nutrizione a Mantova e rappresenta un esempio di economia circolare. Olimpia Laviosa sottolinea l'equilibrio tra valorizzazione dei sottoprodotti e riduzione dei consumi, mentre Gianluca Lelli evidenzia come il progetto dimostri il potenziale della tecnologia per una crescita sostenibile

