Abc, come è andato il weekend delle giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Prestazione opaca per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, di cui approfitta il Pino Firenze che espugna il PalaBetti per 69-72. Gara tutta di rincorsa quella dei gialloblu, che di fatto inseguono per quaranta minuti. Dopo un primo quarto in equilibrio, gli ospiti danno una prima sterzata alla gara nella seconda frazione, toccando la doppia cifra di vantaggio all’intervallo (23-35). In un terzo quarto con gli attacchi sugli scudi, sono ancora i fiorentini a tenere salda l’inerzia fino al 45-60 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto arriva finalmente la reazione locale, con i gialloblu che cambiano passo e ricuciono, senza però riuscire a concretizzare fino in fondo la rimonta.

Prossimo impegno giovedì 3 aprile alle 20 al PalaBetti contro Mens Sana.

Abc Castelfiorentino – Pino Firenze 69-72

Tabellino: Rosi L. 13, Ticciati 6, Vallerani 5, Leti 2, Marchetti, Bartolini 10, Damiani 2, Rosi D., Fabrizzi 11, Viviani 14, Niccolini 2, Filippini 4. All. Corbinelli.

Parziali: 12-15, 11-20, 22-25, 24-12

UNDER 19 REGIONALE

Sconfitta lontano da casa per i ragazzi di Carlo Gozzi, che cadono 56-46 sul parquet della Cerretese. Dopo un buon avvio, che vale il +6 gialloblu alla prima sirena, un parziale da incubo nel secondo quarto ribalta completamente l’inerzia mandando le squadre all’intervallo sul 31-22. Al rientro dalla sosta i padroni di casa amministrano il vantaggio, che tocca la doppia cifra alla terza sirena (46-33), così non basta la reazione finale castellana per girare la sfida.

Prossimo impegno domenica 6 aprile alle 11:30 al PalaBetti contro Santo Stefano.

Cerretese Basket – Abc Castelfiorentino 56-46

Tabellino: Giglioli 21, Altamore 2, Kamberaj 6, Jelassi 9, Parilla 4, Bernardoni 4, Barlabà, Bici, Fiorentini, Macalindong. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-17, 20-5, 15-11, 10-13

UNDER 17 GOLD

Sconfitta amara per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti cedono il passo all’Olimpia Legnaia per 62-64. Dopo il botta e risposta iniziale (17-16 al 10′), nella seconda frazione i fiorentini mettono la testa avanti e vanno negli spogliatoi sul 28-32. Al rientro dal riposo lungo Legnaia difende il vantaggio fino a toccare il +7 alla terza sirena (43-50), finché nell’ultimo quarto la reazione castellana ricuce lo strappo rinviando il verdetto agli ultimi possessi: in un finale al cardiopalmo, però, la rimonta gialloblu si ferma a -2.

Prossimo impegno domenica 6 aprile alle 16 sul parquet di Montecatini.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 62-64

Tabellino: Garbetti 16, Fedeli 14, Rosi 12, Bufalini 9, Costantini 7, Baldi 4, Simoncini, Bini, Pagliai, Zampacavallo, Ciulli ne. All. Corbinelli. Ass. Guerriero.

Parziali: 17-16, 11-16, 15-18, 19-14

UNDER 15 GOLD

Bella vittoria sul parquet di Montemurlo per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che grazie ad un ottimo ultimo quarto mettono i due punti sulla via di Castello. Partenza sprint quella dei padroni di casa, che guidano la prima frazione fino al 19-10. Nel secondo quarto il contro break castellano riporta i gialloblu a stretto contatto a metà gara, preludio alla parità a quota 55 alla terza sirena. Un allungo, quello dell’Abc, che prosegue nella quarta frazione, quando i gialloblu sono bravi ad approfittare delle difficoltà locali e trovare la via del canestro.

Prossimo impegno venerdì 4 aprile alle 18:30 al PalaGilardetti contro il Cmb Arno.

Lions Montemurlo – Abc Castelfiorentino 70-79

Tabellino: Bufalini 7, Pagliai 30, Di Vilio 2, Paniccià 13, Di Carlo 17, Capuana 4, Barnini 6, Capocchini, Bianchi. All. Mazzuca.

Parziali: 19-10, 19-25, 17-20, 15-24

UNDER 14 GOLD

Sconfitta che brucia per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che dopo un overtime cadono ad Arezzo per 57-54. Gara combattuta ed in bilico per quaranta minuti, con le squadre che viaggiano a braccetto nei primi due quarti andando negli spogliatoi sul 27-28. Nella ripresa si procede ancora sul punto a punto, finché nell’ultimo quarto sono i gialloblu che provano ad indirizzare la sfida toccando il +6. Negli ultimissimi giri di lancette, però, l’Abc si spegne ed Arezzo ringrazia impattando a quota 49. Si arriva così all’extratime, quando a decidere sono gli episodi.

Prossimo impegno sabato 5 aprile alle 16 al PalaBetti contro Reggello.

Basket Aretina – Abc Castelfiorentino 57-54 dts

Tabellino: Bertelli 13, Pirrone 13, Profeti 15, Scherillo 2, Barbieri 2, Giovannoni 4, Cipolla T. 2, Gazzarrini 3, Torregrossa, Anton, Cipolla N., Faffi. All. Corbinelli.

Parziali: 14-13, 13-15, 13-11, 9-10, 8-5

UNDER 15 FEMMINILE

Sconfitta casalinga per le ragazze di Alberto Ciampolini, eccezionalmente guidate da Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cedono il passo all’Union Prato per 30-56. Gara subito a rincorrere quella delle gialloblu, che subiscono la partenza sprint delle ospiti e poi le vedono scappare nel secondo quarto, fino al 12-32 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi la sfida si fa più equilibrata, con le castellane che provano a riavvicinarsi. Il divario, però, è ormai troppo ampio e Prato deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno lunedì 7 aprile alle 19:15 sul parquet della Synergy Valdarno.

Basket Castelfiorentino – Union Basket Prato 30-56

Tabellino: Jahelezi S. 2, Jahelezi N. 7, Murati 1, Antognotti 8, Zenarti 2, Mancini 3, Dainelli 5, Panzani 2, Ciampolini, Fontanelli, Latini, Montanelli. All. Lazzeretti.

Parziali: 6-18, 6-14, 14-19, 4-5

MINIBASKET

E’ stato un weekend segnato dai tornei quello del minibasket gialloblu. Sabato e domenica gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli sono scesi in campo a Zocca in occasione del trofeo “Un canestro per Bologna”, dove hanno chiuso al quinto posto su dieci squadre partecipanti. Nel girone di qualificazione i gialloblu hanno riportato due vittorie, ai danni di Cesena ed Asciano, e due sconfitte, per mano di Vigevano ed Etruria Verde, ruolino di marcia che è valso la finalina 5/6 posto vinta contro Etruria Rosso. Una bella esperienza sia dentro e fuori dal campo, per il quale si ringrazia l’ormai collaudatissima macchina organizzativa. Sabato, invece, gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà sono stati tra i protagonisti del “Torneo del Leone” organizzato dal Poggibonsi Basket, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. I gialloblu si sono classificati terzi su sei squadre partecipanti, chiudendo la manifestazione con due vittorie e tre sconfitte. Un’esperienza che ha mostrato i frutti del lavoro settimanale in palestra, con i mini cestisti castellani scesi in campo con grinta ed orgoglio e bravi a risolvere le situazioni di gioco. Infine, impegno di campionato al PalaBetti per gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli, che grazie ad una buona prestazione si sono imposti sul Don Bosco Figline.

Prossimi impegni:

Esordienti: Costone-Abc domenica 6/04 ore 11 (Siena)

Aquilotti Big Giallo: Abc-Sestese sabato 5/04 ore 12 (PalaBetti)

Aquilotti Big Blu: Scandicci-Abc domenica 6/04 ore 11 (Scandicci)

Scoiattoli Big: Sestese-Abc domenica 6/04 ore 11:30 (Sesto Fiorentino)

Fonte: Abc - Ufficio stampa