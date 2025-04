Acque rinvia i lavori a Santa Maria a Monte

In riferimento ai lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, inizialmente programmati per la giornata odierna (martedì 1° aprile), Acque comunica che a causa di sopraggiunte esigenze tecniche si è reso necessario rinviare l’intervento a data da destinarsi. Per questo motivo, non sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Lungomonte, a Montecalvoli Basso e in via Provinciale Francesca. Il servizio idrico rimarrà regolare anche in zona Ponticelli, San Donato e Cinque Case. L’intervento verrà riprogrammato a nuova data che sarà resa nota con successivo comunicato. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa