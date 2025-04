Al Lions Got Talent vincono l'acrobazia e la beneficenza

La decima edizione del Lions Got Talent non ha tradito le attese: il Teatro Era era esaurito in ogni ordine di posti, con esibizioni varie, assortite e di livello assoluto.

Il Lions Club Pontedera Valdera, supportato dal Leo Club Pontedera, si è lanciato in questa ennesima impresa di beneficenza, ottenendo anche quest’anno il patrocinio del Comune di Pontedera. Anche il Sindaco Matteo Franconi ha presenziato, annunciando e premiando il vincitore.

Vanessa Signorini e Cosimo Baldi hanno curato la regia dell’evento in ogni minimo dettaglio, e il tempo è volato, riuscendo a concludere le 12+2 esibizioni e la premiazione entro la mezzanotte. A dirigere il “traffico” sul palco, come di consueto, c’è stato Alessandro Matteoli aka Spazialex DJ, coadiuvato dalla verve del giovane Lorenzo Zingoni che, in perfetto stile Carlo Conti, si è avvalso dei ragazzi Leo per introdurre gli artisti di turno.

Dopo l’esibizione dei vincitori della precedente edizione e della scuola di danza Sensazione di Movimento, il sipario si è aperto con i saluti dell’attuale presidente del Lions Club, Tiziano Pratelli, del presidente del Leo Club, Federico Barsotti, e con la donazione al Teatro Era, rappresentato da Piergiorgio Cheli, di un DAE (defibrillatore).

La classifica del talent è stata elaborata sulla base delle votazioni di una giuria composta sia da addetti ai lavori che da appassionati. La giuria, presieduta come sempre dal notaio Anna Gaudiano, comprendeva inoltre l’ex presidente Lions Leonardo Mattolini, la cantante lirica Roberta Ceccotti, il maestro di tango Daniele D’Onorio, il coreografo Fabrizio Signorini, l’ex presidente Leo Rachele Falchi e il presidente del GS Bellaria Cappuccini Pontedera, a cui andranno i proventi della serata, pari a 12.000 €, destinati a finanziare la creazione di un parco giochi inclusivo per ragazzi con disabilità.

Ha vinto la competizione la Diablo Dance Evolution di Agliana (PT) con un’esibizione circense caratterizzata da evoluzioni sui tessuti aerei, intitolata Sheroes, una metafora su come le piccole grandi donne affrontino la vita. Hanno avuto la meglio sulla Crew di ballo della Italy Dance Village con Dentro la mia testa, mentre il terzo posto è andato alla cantante Romina Pieri, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione di Never Enough.

Gli applausi non sono mancati per i 30 piccoli artisti della Junior Orchestra dell’Accademia della Musica di Pontedera, diretti dal maestro Luigi Nannetti, e per la toccante esibizione di ballo sulle note de La vita è bella di Martina Bernacchi. Il teatro ha vibrato con il violino della giovane Zelda Baglieri (9 anni) e ha assistito a un’esibizione hip-hop dei bambini della Ego Latino, quasi debuttanti.

Un bellissimo momento rock ha visto protagonisti i Glam Session, una vera band, seguito da un momento di risate grazie al cabaret di Simone Bandecchi ed Emiliano Meucci, rubati per l’occasione agli Scacciapensieri. Non poteva mancare un musical: le allieve della Scuola Progetto Musical di Silvana Isolani hanno incantato il pubblico con Be Italian. L’evento ha riservato anche una parte di magia, con il Mago Ribas che ha lasciato tutti a bocca aperta, e brividi lungo la schiena per la performance del coro Vocal Vibes.

In attesa dei verdetti finali, il portafortuna speciale del LGT, Johnatan Junior Mazzei, ha eseguito un medley al pianoforte, suonato a occhi chiusi e guidato dal cuore.

È stata preziosa anche la collaborazione tecnica di Michael Calvetti DJ, che da sempre gestisce la regia audio e video dell’evento.

Vanessa Signorini e Cosimo Baldi hanno poi riepilogato i risultati di queste 10 edizioni: 5.000 spettatori e oltre 120.000 € donati in beneficenza, con più di 1.000 artisti che hanno potuto valorizzarsi grazie a questo format vincente, fiore all’occhiello delle numerose attività del Lions Club Pontedera Valdera.

Fonte: Ufficio Stampa

